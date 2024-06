Promotions alléchantes de Saigontourist au 2e trimestre

Photo : Saigontourist/CVN

Dans le Sud, l’hôtel Rex Saigon offre des avantages pour les clients réservant un minimum de cinq nuits consécutives avec le package promotionnel “Long Séjour” sur www.rexhotelsaigon.com, incluant un aller simple gratuit vers ou depuis l’aéroport, une réduction de 15% sur les menus à la carte et de 30% sur les services de blanchisserie.

Le Grand Saigon lance un forfait business à partir de 2,699 millions de dôngs la nuitée en chambre simple, incluant blanchisserie gratuite, minibar, repas et transfert aéroport.

Le Majestic Saigon propose trois packages disponibles, dont “Expérience dans des hôtels de patrimoine 5 étoiles” à 4 millions de dôngs pour deux personnes, incluant une nuit en chambre Colonial City Deluxe, petit-déjeuner buffet, et un aller simple gratuit vers ou depuis l’aéroport. “Business Summer Package” à partir de 3,5 millions de dôngs avec des avantages similaires. “Japanese Business Package” à 2,99 millions de dôngs la nuit pour deux personnes, incluant divers services et réductions.

Le Continental Saigon offre une réduction de 10% sur les tarifs des chambres, un aller simple gratuit vers ou depuis l’aéroport pour les séjours d’au moins sept nuits et une navette aller-retour gratuite pour dix nuits ou plus.

Le Kim Dô propose des chambres à partir de 1,4 million de dôngs, avec des réductions sur les frais de conférence, de réception, de dépôt à l’aéroport, et le surclassement de chambre.

L’Oscar Saigon applique des tarifs préférentiels entre 1,02 et 4 millions de dôngs selon le type de chambre. L’hôtel Dê Nhât vous accueille ou vous ramène à l’aéroport pour les chambres à partir de 1,1 million de dôngs, surclassement de chambre, et divers services gratuits et réductions.

Prix cassés

Le Dông Khanh offre une réduction de 30% sur les tarifs des chambres pour les réservations directes à l’hôtel. Le Thiên Hông lance le programme “Accueillir le dragon d’or” avec une réduction de 15% pour toutes les catégories de chambres réservées en ligne, plus une remise de 79.000 dôngs pour les réservations sur le site de l’hôtel.

Photo : Saigontourist/CVN

Le Village touristique de Binh Quoi applique un combo barbecue pour 1,499 million de dôngs par personne, incluant nuit d’hôtel, petit déjeuner, déjeuner et dîner barbecue au bord de la rivière.

L’hôtel Saigon - Vinh Long applique des tarifs de 950.000 à 1,95 million de dôngs par nuit.

Dans le Centre, le Saigon - Ninh Chu offre des réductions jusqu’à 50% sur les chambres, avec des tarifs à partir de 1,2 million de dôngs/nuit pour deux personnes et deux enfants de moins de 6 ans, plus réductions sur les restaurants et la blanchisserie.

Le Saigon - Ban Mê propose un “Combo super économique” à 1,15 million de dôngs pour deux personnes, incluant nuit en chambre de luxe, petit-déjeuner, un repas, wifi gratuit, salle de sport, piscine, et blanchisserie.

Le Saigontourane à Dà Nang applique des tarifs de 450.000 à 900.000 dôngs pour les chambres simples, et de 500.000 à un million de dôngs pour les chambres doubles.

Le Saigon - Morin à Huê lance des tarifs promotionnels à partir de 1,23 million de dôngs par nuit, avec divers packages incluant repas et service de transport.

Dans le Nord, le Saigon - Phu Tho met à disposition une réduction de 50% sur les chambres Deluxe et 60% sur les chambres Suite et Executive Suite.

Le Majestic Mong Cai applique des tarifs de 1 à 3,5 millions de dôngs pour deux personnes, incluant petit-déjeuner et services gratuits pour les enfants de moins de 6 ans partageant le lit des parents.

Quang Châu/CVN