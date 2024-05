Bientôt la Semaine d’or du tourisme de Lâm Dông 2024

La 3e Semaine d’or du tourisme de Lâm Dông aura lieu du 31 mai au 6 juin avec des dizaines de programmes et événements attrayants dans les villes de Dà Lat et Bao Lôc, a informé mardi 28 mai le Service provincial de la culture, des sports et du tourisme.