Hô Chi Minh-Ville met les petits plats dans les grands pour son festival fluvial

Un espace culinaire fluvial a ouvert ses portes vendredi 31 mai dans la rue Lê Loi, dans le 1 er arrondissement de Hô Chi Minh-Ville, offrant des expériences passionnantes et mémorables aux résidents locaux et aux touristes.

Photo : VNA/CVN

Avec 24 stands, l’espace culinaire fluvial se déroule pendant trois jours du 31 mai au 2 juin avec une cuisine régionale variée, des gâteaux folkloriques, de délicieux fruits, des spécialités locales typiques...

Cet événement s’inscrit dans le cadre du 2e Festival fluvial de Hô Chi Minh-Ville qui doit débuter dans la soirée de vendredi 31 mai et promet de réveiller le potentiel du tourisme fluvial dans la mégapole du Sud.

Les rivières, les canaux et les voies navigables imprégnés des valeurs culturelles uniques de la région fluviale ont contribué au développement du tourisme de la mégapole du Sud.

Le quai Nhà Rông - Khanh Hôi et le port de croisière de Saigon sont très animés ces jours-ci avec les préparatifs de la cérémonie d’ouverture et une série d’activités festives. Plus de 1.000 artistes et acteurs se sont entraînés 24 heures sur 24 pour un grand opéra en plein.

Composée de cinq chapitres, la pièce combine des caractéristiques historiques, cinématographiques et de divertissement pour transmettre des messages et des histoires significatives sur le développement de Saigon - Gia Dinh - Hô Chi Minh Ville.

Photo : TN/CVN

Le programme utilisera également la technologie de cartographie 3D, des écrans d’eau, des plateformes de scène aquatiques, des performances de drones et des défilés de bateaux pour créer une fête extravagante colorée célébrant la culture fluviale. Des feux d’artifice seront également un moment fort de la cérémonie d’ouverture.

Parallèlement, une semaine des fruits sur le thème "Trên bên duoi thuyên" (Les bateaux se succèdent devant l’embarcadère) se tiendra du 4 au 10 juin, mettant en vedette l’espace culturel distinctif de la région du Sud-Ouest.

Le festival propose également des espaces culturels et artistiques, un concours culinaire, un tournoi de natation en rivière, une course de stand-up paddle et des spectacles de moto nautique, de parachute ascensionnel et de voiliers. Par ailleurs, plus de 50 circuits fluviaux sont en promotion, avec des réductions allant de 10% à 60%.

La directrice du Service municipal du tourisme, Nguyên Thi Anh Hoa, a exprimé l’espoir que le festival annuel contribuera à faire de la ville une métropole fluviale dotée d’une riche identité culturelle.

Avec près de 1.000 km de rivières et de canaux, Hô Chi Minh-Ville possède le potentiel de développer des produits touristiques fluviaux attrayants liés à divers sites historiques et culturels de la ville et d’autres provinces du Sud.

Le vice-président du Comité populaire municipal, Nguyên Van Dung, a souligné l’importance de l’événement pour le développement socio-économique et touristique de la mégapole du Sud.

Il a affirmé que les autorités municipales continueront à investir dans la Fête fluviale afin de former une chaîne d’activités culturelles et touristiques uniques, aidant ainsi la ville à attirer davantage de touristes nationaux et internationaux.

VNA/CVN