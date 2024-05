Grandes promotions dans des hôtels de Saigontourist

Continental Saigon

132-134 rue Dông Khoi

Tél. : (+84-28) 38 29 92 01

Bâtiment hôtelier en 1878 au design français audacieux, l’hôtel Continental Saigon impressionne les visiteurs par sa beauté ancienne et élégante. Il est situé dans une rue historique Dông Khoi, au cœur du 1er arrondissement. Cet endroit est assez fréquenté et animé, et vous pouvez découvrir presque tout Saigon en marchant aux alentours.

Photo : Saigontourist/CVN

Concernant les chambres, il propose une réduction de 10% pendant la période du 1er avril au 30 juin, offre la prise en charge à l’aéroport pour les clients séjournant en continu pendant neuf nuits ou plus, et propose des transferts aéroport aller-retour (dix nuits ou plus).

En ce qui concerne les mariages et les conférences, le Continental Saigon applique une réduction de 10% sur la location des salles de réunion avec déjeuner, une salle de mariage gratuite pour les réservations de mariage avec plus de 30 tables, et une offre spéciale pour les clients réservant des mariages à midi ou en semaine.

Kim Dô

133 rue Nguyên Huê

Tél.: (+84-28) 38 22 59 14

Bénéficiant d’un emplacement idéal pour les voyageurs, l’hôtel Kim Dô offre à ses clients un sentiment de confort dans cette ville asiatique animée et dynamique. Il est à proximité du Théâtre municipal construit en 1897, du zoo, du musée et du marché Bên Thành.

De l’hôtel, on peut se promener jusqu’à la rivière Saigon, où des bateaux vous emmèneront au Village touristique de Binh Quoi au coucher du soleil. Ses chambres sont confortables et bien équipées.

Les tarifs préférentiels sont de seulement 1.400.000 dôngs/chambre simple et 1.700.000 dôngs/chambre double ; départ tardif gratuit à 18h00, applicable pour les réservations de trois nuits consécutives. Le prix comprend le petit-déjeuner, les frais de service et la TVA.

L’hôtel réduit le coût des salles de conférence et des fêtes de 10%, offre une réduction de 15% sur les frais de prise en charge et de retour à l’aéroport ; surclassement de chambre, enregistrement anticipé, départ tardif en fonction des conditions de chambre disponibles.

Les banquets de mariage s’appliquent à partir de 15 tables, avec des prix à partir de 5.000.000 dôngs/table. Le Kim Dô offre également des bouteilles de bière Tiger, de boissons gazeuses et d’eau minérale gratuites pendant 2 heures et demie ; une représentation gratuite des violon istes et guitaristes pour accueillir les invités ; l’écran LED gratuit ; un bon pour une chambre dans certains hôtels/resorts provinciaux du groupe Saigontourist (Phu Quôc, Dà Lat, Phu Yên...). Les banquets de mariage de 21 à 30 tables peuvent également profiter de repas avant la noce pour six invités (boissons non comprises).

Oscar Saigon

68A rue Nguyên Huê

Tél.: (+8428) 38 29 29 59

L’hôtel Oscar Saigon est l’un des hôtels internationaux typiques de Hô Chi Minh-Ville. Créé en 1989 et modernisé en 2019, avec son histoire de plus de 30 ans, il est situé dans un emplacement privilégié de la rue piétonne Nguyên Huê, où se déroulent de nombreux événements importants à Hô Chi Minh-Ville, notamment des spectacles, des expositions, des événements musicaux internationaux, des défilés de mode et des pro-grammes d’échanges culturels qui attirent des millions de personnes chaque année.

Photo : Saigontourist/CVN

Les prix des chambres vont de 1.020.000 à 2.200.000 dôngs pour les chambres simples et de 1.140.000 à 2.400.000 dôngs pour les doubles. Le supplément pour un lit supplémentaire s’élève à 300.000 dôngs/personne/nuit. Les tarifs des chambres s’appliquent pour un maximum de deux personnes/chambre et comprennent : le petit-déjeuner buffet, les taxes et frais de service, le thé, le sucre, le café, l’eau minérale (une bouteille/personne/jour) dans la chambre, l’utilisation gratuite de la salle de sport et l’accès wifi gratuit.

Pour le combo déjeuner de bureau (du 1er décembre 2023 jusqu’à la mise en place d’un nouveau programme), le prix est de 80.000 dôngs/invité. Le prix de vente du coupon, appliqué pour dix repas, est de 690.000 dôngs. Le prix du buffet du dîner est de 350.000 dôngs/adulte et de 190.000 dôngs/enfant (ouvert tous les vendredis, samedis et dimanches soir).

Minh Thu/CVN