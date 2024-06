Deuxième Festival fluvial de Hô Chi Minh-Ville

Photo : CTV/CVN

Étaient présents à la cérémonie d'ouverture Nguyên Van Nên, membre du Politburo et secrétaire du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville, la vice-présidente vietnamienne Vo Thi Anh Xuân ainsi que des représentants de dirigeants, d'anciens dirigeants du gouvernement, de Hô Chi Minh-Ville, des provinces du Sud et de nombreux habitants locaux.

Ce programme artistique reproduit des histoires de la localité à travers un langage artistique unique, avec la participation de milliers d'acteurs professionnels et non professionnels, créant une image colorée qui attire un grand nombre d'habitants locaux et de touristes. L'événement est un moment fort et une activité importante dans la série d'activités touristiques, culturelles, artistiques, sportives, culinaires et commerciales. Son objectif est de devenir un événement phare, contribuant à positionner et promouvoir l’image de Hô Chi Minh-Ville en tant que cité fluviale.

Photo : VNA/CVN

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Phan Van Mai, a déclaré que cette deuxième édition du festival fluvial continue d'honorer la beauté et la valeur des rivières patrimoniales, à travers une série d'activités diverses qui allient harmonieusement tradition et modernité. Les habitants locaux et les touristes peuvent découvrir des programmes attrayants de stimulation du tourisme et du shopping, ainsi que se plonger dans l'ambiance animée du championnat de nage en rivière, du championnat de stand-up paddle et d’autres activités nautiques.

Selon Phan Van Mai, le festival fluvial a également l’objectif de rendre un hommage et d'exprimer une profonde gratitude au Président Hô Chi Minh à l'occasion du 113e anniversaire de son départ pour chercher la voie du salut national ainsi qu’aux générations d'ancêtres qui ont oeuvré à la construction, la lutte pour l'indépendance et la réunification de la nation.

Photo : VNA/CVN

Diverses activités culturelles, sportives et touristiques

Selon le directeur adjoint du Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, Lê Truong Hiên Hoa, suite au fort succès du premier Festival fluvial de Hô Chi Minh-Ville en 2023, le comité d’organisation a soigneusement préparée cette 2e édition, qui a également reçu des réactions positives des arrondissements et districts de la ville.

Se déroulant sur 10 jours, du 31 mai au 9 juin, le festival comprend de nombreuses activités nautiques notamment le Championnat élargi de natation en rivière de Hô Chi Minh-Ville 2024, le premier Championnat de voile de la ville, des expositions de voiliers, de jet-skis, de planches à voile, de parapente, ainsi que des activités interactives de stand up paddle (SUP).

Photo : VNA/CVN

En outre, une série d'autres activités est prévue telles que l'espace "Trên bên duoi thuyên" (succession d’embarcations au port) reproduisant le marché flottant du Nam bô occidental, la Semaine des fruits, un défilé sur le fleuve sur une longueur d'environ 4 km, la présentation de nouveaux produits conçus selon le thème du festival, un programme de promotion du tourisme fluvial, des expositions d'art en plein air, une décoration artistique lumineuse du Parc du quai Bach Dang, un programme de coopération régionale pour le développement touristique avec les provinces et les villes, un concours de cuisine fluviale, un festival des fruits du Sud, etc.

Selon le Centre de promotion du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, lors du premier Festival fluvial de Hô Chi Minh-Ville 2023, l'occupation des chambres a connu une augmentation de 20% par rapport à la normale. Les bateaux-restaurants ont atteint une capacité de 100%, entraînant une hausse des revenus de 23%.

Photo : Tân Dat/CVN

Les agences de voyages ont également enregistré une croissance de 15% pour les circuits fluviaux, tandis que le nombre de passagers sur la voie navigable urbaine a augmenté de 50%. Pendant les trois jours du festival, Hô Chi Minh-Ville a accueilli environ 100.000 visiteurs nationaux et 54.000 visiteurs internationaux.

Au cours des 5 premiers mois de 2024, Hô Chi Minh-Ville a comptabilisé plus de 2,2 millions de touristes internationaux, soit une augmentation de plus de 32 % par rapport à la même période de 2023, et 14 millions de visiteurs nationaux, +1,6 %.

Tân Dat/CVN