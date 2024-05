Déployer des systèmes de portes automatiques pour promouvoir le tourisme

Les systèmes de portes automatiques (Autogate) s’appliquent dans plusieurs pays dont le Vietnam pour faciliter l'entrée et la sortie des voyageurs et promouvoir le développement touristique.

>> L'aéroport international de Dà Nang lance quatre systèmes de portes automatiques

>> Le paiement dématérialisé se développe à Dà Nang

>> Dà Nang aura le premier terminal aéroportuaire intelligent du Vietnam

Photo : Lê Lâm/VNA/CVN

Au Vietnam, en vue de permettre aux touristes de réduire le temps à faire la queue pour accomplir les procédures d'immigration, depuis le 1er août 2023, des portes automatiques ont été mises en service aux aéroports internationaux de Nôi Bài à Hanoï, de Dà Nang et Cam Ranh (Centre), de Tân Son Nhât à Hô Chi Minh-Ville et de Phu Quôc (Sud).

L’ensemble du processus ne prend qu’environ 30 secondes, contre environ 2 à 4 minutes pour le processus manuel conventionnel. Ceci est considéré comme une avancée dans la réforme des procédures administratives de gestion de l'immigration, marquant une réforme dans l'application de la technologie de contrôle automatique de l'immigration.

Les portes automatiques sont désormais ouvertes à tous les citoyens vietnamiens entrant dans le pays. Quant aux étrangers, les portes de sortie du pays sont ouvertes uniquement à ceux qui possèdent une carte de séjour permanente ou temporaire. Ils sont pourtant applicables à ceux qui entrent au Vietnam.

Le voyageur qui détient le passeport traditionnel, n’ayant pas de puce électronique, doivent inscrire l'utilisation de l'Autogate. Il n'a besoin de s'inscrire qu'une seule fois pour obtenir un permis pour toutes les entrées et sorties ultérieures tant que son passeport reste valide.

L'Autogate n'est pas encore appliqué pour l'entrée des passagers étrangers, et le service n'est applicable pour le départ des étrangers que s'ils possèdent des cartes de séjour valides au Vietnam.

Dans les temps à venir, le ministère de la Police perfectionnera ces systèmes, en ciblant d'autres groupes de visiteurs étrangers autorisés à utiliser ces systèmes pour entrer dans le pays.

Photo : Lê Lâm/VNA/CVN

Le Vietnam a accueilli près de 7,6 millions de touristes internationaux au cours des cinq premiers mois de cette année, en hausse de 64,9% sur un an et de 3,9% par rapport à la même période de 2019 avant la pandémie de COVID-19.

Selon un rapport publié par le Forum économique mondial (FEM), le tourisme vietnamien a grimpé de huit places du classement de l’indice de développement des voyages et du tourisme (TTDI) entre 2019 et 2021, ce qui en fait l’un des trois pays les plus performants en la matière au monde.

En 2024, le pays se classait au 59e rang parmi les 119 économies du pays pour le développement des voyages et du tourisme, atteignant 3,96 points, en baisse de trois places par rapport à 2021.

VNA/CVN