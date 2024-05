Cao Bang se prépare pour le symposium du réseau des géoparcs

Photo: VNA/CVN

L'événement, organisé du 12 au 15 septembre par le Comité populaire provincial, en coordination avec le Comité national pour l'UNESCO du Vietnam et le ministère des Affaires étrangères, visait à promouvoir l'image et à stimuler le tourisme de la province montagneuse de Cao Bang (Nord).

En tant qu'événement international majeur organisé dans la province, la conférence devrait attirer jusqu'à un millier de visiteurs, des représentants de plus de 90 géoparcs du Réseau mondial des géoparcs de l'UNESCO, ainsi que de nombreux experts nationaux et internationaux.

Selon Hoàng Xuân Anh, président du Comité populaire provincial, l'événement offre à toutes les parties l'occasion de discuter et de proposer des politiques pour la gestion et la promotion du géoparc mondial dans la région.

Il s'agit également d'une opportunité importante pour les groupes locaux de renforcer la coopération internationale, de partager leurs expériences avec les plus grands experts mondiaux et de promouvoir l'image du Vietnam en général et de la province de Cao Bang en particulier, a déclaré Hoàng Xuân Anh.

En préparation pour la conférence, la province a élaboré des scénarios détaillés, a-t-il confirmé, révélant le site web de l'événement à l'adresse http://www.apgn2024.vn/vi, où les participants internationaux et nationaux peuvent s'inscrire pour y assister.

Des groupes d'assistants, de coordinateurs, de bénévoles, d'interprètes et de chauffeurs ont été constitués pour soutenir les activités pendant la conférence.

Une exposition de photos présentant la beauté de Cao Bang et du géoparc mondial UNESCO Non Nuoc se déroulera parallèlement à la conférence et est sur le point d'être terminée.

Activités culturelles

Une série d'activités sera organisée pendant la conférence, notamment des réunions du Conseil mondial des géoparcs UNESCO pour évaluer et réévaluer les dossiers, une réunion du Comité de coordination et du Comité consultatif de l'APGN, des séminaires généraux et thématiques, des réunions bilatérales entre géoparcs régionaux, ainsi que des activités culturelles et des performances artistiques.

Photo: VNA/CVN

À environ 300 km de Hanoï, Non Nuoc Cao Bang a été reconnu géoparc mondial de l'UNESCO en 2018. Il s'étend sur 3.000 km² et abrite neuf groupes ethniques minoritaires, dont les Tày, Nùng, Mông, Dao et San Chay.

Le géoparc Non Nuoc Cao Bang permet aux visiteurs d'explorer l'histoire de la Terre à travers ses caractéristiques géologiques. Le parc abrite des fossiles, des roches et des minéraux, notamment des paysages calcaires, qui créent ensemble un territoire unique offrant un aperçu de l'histoire de la planète sur plus de 500 millions d'années à travers des sites protégés. Fossiles, sédiments marins, roches et minéraux volcaniques et plutoniques témoignent de l'évolution et des changements remarquables de la terre, constituant un patrimoine géologique exceptionnel.

La région est également connue pour sa grande diversité biologique avec de nombreuses espèces végétales et animales endémiques et des écosystèmes.

Cao Bang est célèbre pour de nombreuses autres attractions pittoresques, telles que la zone écotouristique de Phia Oac, Phia Den, le groupe du lac Thang Hen, la grotte Nguom Ngao et en particulier la cascade de Ban Giôc, qui était autrefois élue l'une des quatre plus belles et majestueuses cascades frontalières du monde.

L'accueil de la 8e Conférence internationale du Réseau mondial des géoparcs de l'UNESCO dans la région Asie-Pacifique devrait aider la province à atteindre son objectif d'attirer plus de 1,9 million de visiteurs cette année, dont plus de 34.300 touristes internationaux.

VNA/CVN