Le Vietnam accueille près de 7,6 millions de touristes internationaux en cinq mois

Le Vietnam a accueilli près de 7,6 millions de touristes internationaux au cours des cinq premiers mois de cette année, en hausse de 64,9% sur un an et de 3,9% par rapport à la même période de 2019 avant la pandémie de COVID-19, a rapporté mercredi 29 mai l’Office général des statistiques.

Parmi eux, 83,7% ont voyagé par voie aérienne, 14,2% par voie terrestre et 2,1% par voie maritime. Rien qu’en mai, le pays a accueilli près de 1,4 million d’arrivées internationales, soit une hausse de 51% par rapport à la même période de l’année dernière.

Des politiques de visa favorables et des programmes de stimulation du tourisme attractifs dans de nombreuses localités ont été attribués au nombre croissant de visiteurs étrangers au Vietnam, selon l’Office général des statistiques.

Les revenus des services d’hébergement et de restauration au cours de la période considérée ont été estimés à 296,3 billions de dôngs (plus de 11,64 milliards de dollars), soit une augmentation de 15,1% par rapport à la même période de l’année dernière, tandis que les revenus du tourisme ont totalisé environ 24,2 billions de dôngs, en hausse de 45,1% en glissement annuel.

Selon un rapport publié par le Forum économique mondial (FEM), le tourisme vietnamien a grimpé de huit places du classement de l’indice de développement du voyage et du tourisme (TTDI) entre 2019 et 2021, ce qui en fait l’un des trois pays les plus performants en la matière au monde.

En 2024, le pays se classait au 59e rang parmi les 119 économies du pays pour le développement des voyages et du tourisme, atteignant 3,96 points, en baisse de trois places par rapport à 2021.

VNA/CVN