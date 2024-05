Hanoï attire 2,64 million de touristes étrangers depuis janvier 2024

Depuis le début de l'année, Hanoï a accueilli 11,55 millions de visiteurs (+14%), dont 2,64 millions d'étrangers (51,9%) et 8,91 millions de touristes nationaux (+6,1%), selon le Service municipal du tourisme.

Photo: VNA/CVN

Les revenus totaux sont estimés à 45.856 milliards de dôngs (1,83 milliard d'USD), soit une hausse de 23% par rapport à l'année précédente.

En mai, Hanoï a dénombré 2,37 millions de visiteurs, soit une hausse de 16,6% par rapport à la même période en 2023, dont 496.500 touristes internationaux et 1,88 millions touristes nationaux, soit une augmentation annuelle de 46,7% et 10,6% respectivement, selon le Service municipal du tourisme.

Les revenus totaux sont estimés à 9.194 milliards de dôngs, en hausse de 23,6% en rythme annualisé.

Les années précédentes, la haute saison pour les touristes internationaux à Hanoï s'étendait d'octobre à avril, grâce à des conditions météorologiques favorables. Mais en 2024, les arrivées ont continué à croître fortement après avril, de bon augure pour le reste de l'année.

À l'avenir, le secteur du tourisme local se concentrera sur une meilleure efficacité de la gestion de l'État, le développement de produits nouveaux, la promotion de la coopération et du développement des marchés, l'accélération de la transformation numérique et la garantie d'un environnement touristique sûr, convivial et civilisé.

VNA/CVN