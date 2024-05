Kiên Giang

L’île de Phu Quôc parmi les destinations tropicales les plus abordables du monde

Phu Quôc, l'une des destinations touristiques les plus célèbres du Vietnam, a été désignée comme l'une des "destinations tropicales les plus abordables" par le magazine américain Travel & Leisure .

Phu Quôc est située dans la province méridionale de Kiên Giang. L’île figure dans le top 10 des destinations tropicales les plus abordables à visiter dans le monde, publié récemment par le magazine prestigieux avec 16 millions de lecteurs, aux côtés des destinations telles que Yucatan (Mexique), Bali (Indonésie) et Negril (Jamaïque).

Certes, se rendre à Phu Quoc nécessite des vols de correspondance et des tarifs aériens plus élevés que la plupart des endroits de cette liste, mais que cela ne soit pas dissuasif, selon Travel & Leisure. Une fois vous arrivez à ce coin de paradis, c'est une valeur incroyable, a souligné le magazine.

Le coût du séjour à Phu Quôc n'est pas cher, car l'”île aux perles” possède des complexes hôteliers de luxe et aussi des hôtels abordables, de sorte que les visiteurs peuvent facilement trouver un logement qui convient à leur budget et à leurs préférences.

Phu Quôc propose également d'innombrables activités de divertissement attrayantes, allant de l'exploration de plus belles plages du monde telles que Sao et Kem, à la visite du Parc national de Phu Quôc, qui abrite des centaines d'espèces d'animaux et de plantes rares dans des écosystèmes tropicaux impressionnants.

Ce qui rend Phu Quôc encore plus attrayante, concerne les super complexes de divertissement aux coûts raisonnables, offrant aux visiteurs des expériences diverses. Notamment, le bourg Hoàng Hôn (Coucher de soleil) propose une série d'attractions, tels que le pont Kiss - un nouveau symbole touristique salué par CNN, le marché nocturne de la plage Vui Phet, le théâtre de marionnettes A Oi et Kiss of The Sea - premier spectacle d'art multimédia au monde combiné à un feu d'artifice artistique…

Afin d'optimiser leurs vacances, Sun Group introduit des programmes et des incitations attrayants pour les touristes séjournant dans la zone de la plage Kem et s'amusant dans le bourg Hoàng Hôn. Plus précisément, les séjours touristiques dans des complexes hôteliers tels que JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay, Premier Village Phu Quoc Resort, New World Phu Quoc Resort, La Festa Phu Quoc Curio Collection by Hilton, comprennent des billets pour le spectacle Kiss of The Sea. En outre, les touristes qui achètent des billets pour découvrir Sun World Hon Thom, recevront également des billets pour le pont Kiss.

Le journal Dailian a également identifié Phu Quôc comme l'une des destinations les plus typiques d'Asie du Sud-Est pour les voyages de bien-être, avec le taux de croissance le plus élevé du nombre de visiteurs au cours des quatre premiers mois de l'année, dépassant Chiang Mai (Thaïlande) et Bali (Indonésie).

Ce journal sud-coréen a également souligné que Phu Quôc envisageait de devenir une destination de séjour de longue durée, car c'est le seul endroit au Vietnam qui autorise une exemption de visa de 30 jours pour les visiteurs étrangers.

Au premier trimestre 2024, l’île vietnamienne a accueilli plus de 500.000 visiteurs étrangers, en hausse de plus de 200% sur un an. En janvier et avril, près de 222.000 Sud-coréens sont arrivés à Phu Quôc, soit un bond de 165% en glissement annuel. Le nombre de Taïwanais a également connu une forte croissance, de 1.100%, avec plus de 82.000 personnes.

Phu Quôc bénéficie actuellement d'un énorme avantage en matière d'exemption de visa pour les visiteurs dont le séjour temporaire atteint 30 jours. Selon les prévisions des experts présents à la conférence annonçant le projet d'aménagement de la ville de Phu Quôc pour 2040, cette île pourrait accueillir 14,6 millions de touristes.

La vision de la ville insulaire est de devenir une destination incontournable et compétitive d’Asie. La croissance dynamique de Phu Quôc démontre non seulement la beauté et l'attrait de l'île, mais constitue également un signal positif pour toute l'industrie touristique vietnamienne.

