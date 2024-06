Opportunité pour PetroVietnam dans la transition énergétique

>> Vietnam et Russie unis dans le domaine des techniques d’exploration et d’exploitation gazo-pétrolières

>> PVN : optimum des avantages de la production à partir de l’énergie éolienne offshore

>> Petrovietnam renforce les solutions pour créer des crédits carbones

Photo : PetroTimes/CVN

Le moteur de la transition énergétique est la nécessité de réduire les émissions de carbone et autres gaz à effet de serre générés par l’activité humaine et de lutter contre le changement climatique.

Cette transition énergétique a un fort impact sur les principales tendances de développement de l'industrie pétrolière et gazière et sur l'industrie énergétique en général, notamment le recyclage des énergies, le développement des énergies renouvelables (ER), les économies d'énergie et le passage progressif du pétrole au gaz, incluant filtration et pétrochimie.

Les défis pour les zones d'activité de Petrovietnam

Ne faisant pas exception aux règles mondiales, la transition énergétique a et aura de l’influence sur le fonctionnement du Groupe national pétrolier et gazier du Vietnam (Petrovietnam).

Photo : Huy Hùng/VNA/CVN

L’impératif de "nettoyage" de l'approvisionnement énergétique entraînera une diminution de la demande de pétrole brut et une augmentation de la demande de gaz naturel. Il est donc nécessaire pour l'industrie pétrolière et gazière de mettre en application des solutions de surveillance et de réduction des émissions de gaz à effet de serre lors de l’exploitation pétrolière et gazière.

Au Vietnam, la plupart des principaux gisements de pétrole et de gaz exploités aujourd’hui sont en forte baisse de production et nécessitent des investissements supplémentaires et des solutions technologiques pour une exploitation complète.

Tout en augmentant la production et l’exploitation pétrolière et gazière, il faut également répondre à de nombreuses exigences telles que la minimisation des fuites de méthane et des émissions de CO 2 et l’utilisation de sources d'énergie renouvelables pour les activités minières.

Petrovietnam doit faire face aux défis et élaborer une stratégie de développement adaptée. L’objectif est de devenir une entreprise énergétique qui diversifie ses domaines d'activité et équilibre les sources d'approvisionnement pour s'adapter aux diverses formes de marché.

En ce qui concerne le traitement du pétrole et du gaz, la transition énergétique a conduit à une diminution de la demande de carburants liquides traditionnels et à une augmentation progressive de la demande de nouveaux carburants tels que les biocarburants et l'hydrogène.

Les défis engendrés sont immédiatement visibles : concurrence entre les véhicules fonctionnant aux carburants pétroliers traditionnels et ceux à biocarburants ; besoins en recharge électrique et batteries ; concurrence entre le carburant pétrolier produit localement et le pétrole importé ; réduction de la consommation de carburant entraînant des fluctuations des prix du pétrole brut ; exigence plus grande en termes de qualités des produits de raffinage du pétrole.

Afin d’anticiper le développement de véhicules de nouvelle génération comme les véhicules électriques et les véhicules à hydrogène, il est nécessaire pour les raffineries de pétrole de développer de nouvelles stratégies de développement des produits pétrochimiques, de l'hydrogène et d'autres carburants biologiques.

Les raffineries de pétrole doivent évoluer en fonction et mettre à niveau leur technologie afin de créer une offre de produits flexible et cohérente avec les évolutions du marché, orientée vers la réduction du carburant et l’augmentation des produits pétrochimiques.

Photo : PetroTimes/CVN

En outre, il est nécessaire pour qu’elles évoluent proactivement vers la flexibilité des sources de matières premières et de produits, qu’elles développent des produits pétrochimiques, intègrent des sources renouvelables et optimisent les activités de production pour améliorer la capacité opérationnelle et la compétitivité. La technologie de captage, de stockage et d’utilisation du carbone (CCUS) doit également être encouragée.

Possibilité d'élargir la chaîne de valeur des produits pétroliers

Avec ces défis viennent par ailleurs des opportunités d’élargissement de la chaîne de valeur des produits pétroliers Petrovietnam.

Avec les défis, se présentent également des opportunités d’élargir la chaîne de valeur des produits pétroliers et gaziers de Petrovietnam. Il s’agit d’augmenter la proportion de gaz dans les activités d'exploration, d'exploitation, de production d'électricité et de transformation du pétrole et des produits chimiques ; de développer le l'énergie au gaz naturel liquéfié (GNL) ; d’augmenter les énergies renouvelables et de les intégrer dans la production et le commerce ainsi qu’étendre la chaîne de valeur de l’hydrogène, de l’ammoniac.

Il s’agit d’augmenter la proportion de gaz dans les activités d'exploration, d'exploitation et de production d'électricité et de transformation pétrochimique et chimique ; de développer le GNL, les énergies renouvelables et de les intégrer dans la production et les activités commerciales de Petrovietnam ; de développer la chaîne de valeur de l’hydrogène et de l’ammoniac, notamment en produisant de l’hydrogène et de l’ammoniac à partir d’énergies renouvelables, en intégrant l’hydrogène et l’ammoniac dans les activités de production d’électricité et de traitement du pétrole et du gaz, en stockant, en transportant et en distribuant de l’hydrogène et de l’ammoniac.

Augmenter le nombre de stations de recharge et de piles à combustible dans les infrastructures existantes telles que les stations-service, en coopération avec les unités de production d'électricité de l'industrie pour les intégrer dans la chaîne de valeur du pétrole et du gaz ; développer l'industrie de fabrication mécanique et les services techniques énergétiques ainsi que les technologies de captage et de stockage du carbone.

Truc Lâm/CVN