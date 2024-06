Mode, meubles et articles ménagers rejoindraient la distribution internationale

"Promouvoir la reprise des exportations vers les marchés clés: opportunités d'introduire la mode, les meubles et les articles ménagers vietnamiens dans le système de distribution international" était le thème d'un séminaire international organisé le 6 juin à Hô Chi Minh-Ville par le Département des marchés euro-américains du ministère de l'Industrie et du Commerce, en collaboration avec des entités connexes.

Photo: Tân Dat/CVN

Cette rencontre constituait l'une des nombreuses initiatives de la série d'événements "Connecter la chaîne d'approvisionnement internationale des marchandises 2024" (Vietnam International Sourcing 2024), coorganisée par le ministère de l'Industrie et du Commerce et le Comité populaire de Hô Chi Minh Ville. Ces événements se sont déroulés du 6 au 8 juin 2024 au Centre des foires et expositions internationales de Saigon (SECC) dans le 7e arrondissement.

L'objectif de ce colloque était de fournir des informations à jour et des analyses approfondies sur l'évolution des besoins, des préférences et des tendances de consommation, ainsi que sur les évolutions et transformations des industries de la mode, du mobilier et de l'électroménager sur certains marchés d'exportation clés. Les experts ont également formulé des recommandations spécifiques pour permettre aux entreprises nationales de s'impliquer davantage dans la chaîne de valeur mondiale et de mieux s'adapter aux nouvelles normes de développement durable. Par ailleurs, ce colloque a offert aux entreprises participantes l'opportunité de rencontrer, d'échanger et de partager avec des acheteurs étrangers, afin de rechercher des opportunités de coopération et de faciliter un accès plus étendu à la mode, au mobilier et aux articles ménagers vietnamiens sur les grands réseaux de distribution étrangers.

La conférence a rassemblé de nombreux experts et intervenants de renom, issus de l'Association vietnamienne du textile-habillement, de l'Association européenne des entreprises au Vietnam (Eurocham), de l'Association des beaux-arts et de la transformation du bois de Hô Chi Minh-Ville (HAWA), ainsi que des représentants de plusieurs grandes sociétés étrangères de distribution spécialisées dans les secteurs de la mode, du mobilier et des articles ménagers.

Photo : Tân Dat/CVN

Lors de son intervention au colloque, le chef du Département du marché euro-américain, Ta Hoàng Linh, a souligné que le chiffre d'affaires des exportations vietnamiennes dans les domaines de la mode, du mobilier et des appareils électroménagers avait enregistré une croissance impressionnante ces dernières années. Cette croissance a significativement contribué à la valeur totale des produits vietnamiens sur le marché international, renforçant ainsi la position du pays et son intégration croissante dans la chaîne d'approvisionnement mondiale moderne. Malgré les difficultés sans précédent rencontrées après la crise du COVID-19, qui ont entraîné une baisse du chiffre d'affaires à l'exportation, ce segment de produits de base a enregistré un début assez positif depuis le début de l'année 2024, avec le rétablissement progressif de la demande sur les marchés. Ces signes encourageants laissent entrevoir des perspectives positives pour l'avenir de la mode, du mobilier et des articles ménagers vietnamiens.

Ta Hoàng Linh a également souligné que le chiffre d'affaires des exportations de l'industrie vietnamienne du textile et de l'habillement depuis le début de l'année jusqu'à présent s'élevait à 12,8 milliards d'USD, enregistrant une augmentation de 7,4% par rapport à la même période l'année précédente. Parmi ces chiffres, le secteur de l'industrie de la chaussure et des sacs à main a généré près de 7,9 milliards d'USD, soit une croissance de 7,3%. Les produits en bois, qui jouent un rôle essentiel dans la structure de l'industrie du mobilier et des appareils électroménagers, ont également enregistré une croissance significative, atteignant 4,9 milliards d'USD, soit une augmentation de plus de 25% par rapport à l'année précédente.

Photo : VNA/CVN

En ce qui concerne le secteur du textile et de l'habillement, le vice-président de l'Association vietnamienne du textile-habillement a déclaré que l'objectif d'exportation de l'industrie textile et de l'habillement pour l'année 2024 était fixé à 44 milliards d'USD. Au cours des cinq premiers mois de l'année, la situation des commandes des entreprises de ce secteur s'est améliorée de manière positive. Dans l'ensemble, les produits de mode vietnamiens présentent de nombreux avantages concurrentiels en termes de qualité et de capacité à répondre à des exigences strictes en matière de travail et d'environnement. De plus, la mode vietnamienne bénéficie d'un vaste marché potentiel grâce aux incitations combinées de 16 accords de libre-échange bilatéraux et régionaux.

Cependant, la croissance de ces groupes industriels n'a pas encore reflété la reprise complète du marché mondial, en particulier sur les marchés clés tels que les États-Unis, l'Union européenne et le Japon. D'un autre côté, de nombreuses entreprises sont confrontées à des difficultés, car les principaux marchés d'exportation, comme les États-Unis, l'UE, les pays d'Asie du Nord-Est ou les pays de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), imposent de plus en plus de nouvelles normes strictes en matière d'écologisation de la chaîne de production et d'approvisionnement, de critères de développement durable et de production circulaire.

Photo : VNA/CVN

Augmentation du chiffre d'affaires à l'exportation

Le directeur de l'ITPC, Trân Phu Lu, a annoncé que selon les données du Département général des douanes vietnamiennes, le chiffre d'affaires des exportations de Hô Chi Minh-Ville au cours des cinq premiers mois de l'année a enregistré une croissance significative, atteignant 18,5 milliards d'USD, soit une augmentation de 45% par rapport à la même période en 2023. L'industrie du textile-habillement a contribué à cette croissance avec un chiffre d'affaires à l'exportation de plus de 1,2 milliard d'USD, enregistrant ainsi une augmentation de 40%. De même, le chiffre d'affaires des exportations de l'industrie du bois et des produits en bois a dépassé les 175,6 millions d'USD, soit une augmentation de plus de 80% par rapport à la même période en 2023. L'industrie de l'électroménager a également enregistré une croissance exceptionnelle cette année, avec un chiffre d'affaires d'exportation de Hô Chi Minh-Ville au cours des quatre premiers mois de 2024 pour le groupe industriel des produits et composants informatiques et électroniques estimé à 5,4 milliards d'USD, soit le double par rapport à la même période en 2023. Le groupe industriel des sacs à main, des portefeuilles, des valises, des chapeaux et des parapluies a quant à lui atteint près de 142 millions d'USD, enregistrant une augmentation de 47% par rapport à l'année précédente.

Photo : Tân Dat/CVN

"Les entreprises opérant dans les secteurs de la mode, du mobilier et de l'électroménager doivent revoir leurs processus de production et investir dans des technologies respectueuses de l'environnement afin d'optimiser leurs opérations et de réduire les déchets. Parallèlement, la mise en place d'une chaîne d'approvisionnement durable revêt également une grande importance. Ces entreprises doivent collaborer étroitement avec leurs fournisseurs pour garantir que les matières premières et les produits sont produits et transportés de manière durable et efficace. De plus, elles doivent s'engager de manière proactive dans la transformation numérique, tant dans la production que dans la gestion. En procédant ainsi, elles créeront des opportunités d'accès aux marchés internationaux", a souligné le directeur Trân Phu Lu.

Tân Dat/CVN