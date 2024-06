L’IRRI intéressé par un projet de riz de haute qualité d'un million d'hectares au Vietnam

L'Institut international de recherche sur le riz (IRRI) est intéressé par un projet visant à développer un million d'hectares de riz de haute qualité à faibles émissions associé à une croissance verte dans le delta du Mékong, a déclaré la directrice générale Yvonne Pinto, lors de sa rencontre avec Trân Thanh Nam, vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural à Cân Tho, jeudi 6 juin.

Photo : TT/CVN

Lors de la discussion, le vice-ministre Trân Thanh Nam a déclaré que l'objectif principal du projet était à la fois de développer une riziculture de haute qualité et à faibles émissions, et de restructurer la production pour augmenter la valeur de la production et protéger l'environnement.

Il a proposé que l'IRRI aide le Vietnam à élaborer des normes pour un riz de haute qualité à faibles émissions et à créer une marque destinée au marché international.

Le Vietnam espère également que l’institut partagera ses résultats de recherche sur les ressources génétiques afin de développer des variétés de riz tolérantes à la salinité et à faibles émissions, et d’autres à faible indice glycémique, ainsi que soutiendra la mise en place de modèles d’économie circulaire dans le pays.

Le vice-ministre a poursuivi en notant que le ministère cherche à poursuivre sa collaboration avec l'IRRI pour promouvoir la mise en œuvre de modèles et de formations rizicoles ainsi que l'application de la technologie numérique dans la production, la gestion nutritionnelle et la traçabilité de l'origine.

Photo : VNA/CVN

Yvonne Pinto s'est engagée à renforcer la coopération entre l'institut et le Vietnam, en particulier sur les questions prioritaires pour le gouvernement vietnamien, notamment le projet d'un million d'hectares de riz de haute qualité qui, selon elle, revêt une grande importance non seulement pour le pays mais aussi pour le monde entier, dans le contexte de changement climatique impactant la production.

Elle a déclaré que les études de marché de l’IRRI sur la demande et les préférences des consommateurs internationaux pour le riz, ainsi que sur les aspects nutritionnels, pourraient être partagées avec le ministère. L'institut possède de nombreuses ressources génétiques pour les variétés à faible teneur en sucre et collaborera avec le Vietnam dans leur sélection, a indiqué la directrice générale.

En outre, l'IRRI est prêt à aider le Vietnam à renforcer ses capacités en matière de recherche sur le riz, a déclaré Yvonne Pinto.

Le Vietnam produit chaque année plus de 43 millions de tonnes de riz, dont environ 24 millions dans le seul delta du Mékong. Actuellement, le gouvernement vietnamien gère environ 1.000 variétés de riz, dont beaucoup sont liées aux recherches de l’IRRI.

VNA/CVN