Ouverture de la Foire du commerce et du tourisme - Pont transasiatique

La Foire du commerce et du tourisme - Pont transasiatique - Quang Tri 2024, et un programme de connectivité commerciale entre les fournisseurs du Centre septentrional et les exportateurs et les organisations de promotion du commerce, ont débuté jeudi 6 juin dans la ville de Dông Hà, province de Quang Tri.