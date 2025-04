Le Premier ministre éthiopien termine sa visite officielle au Vietnam

Dans l’après-midi du 17 avril, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed Ali et son épouse Zinash Tayachew ont quitté Hanoï, concluant avec succès leur visite officielle au Vietnam ainsi que leur participation au IVe Sommet du partenariat pour la croissance verte et les Objectifs mondiaux 2030 (P4G), tenu du 14 au 17 avril, à l’invitation de son homologue vietnamien Pham Minh Chinh et de son épouse.