Promotion de la coopération décentralisée et de l’image du Vietnam en Bulgarie

Dans le cadre des efforts pour dynamiser la coopération décentralisée entre le Vietnam et la Bulgarie, l’ambassadrice du Vietnam en Bulgarie, Nguyên Thi Minh Nguyêt, a effectué le 11 mars 2026 une visite de travail à Kazanlak.

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Photo : VNA/CVN

L’objectif principal de ce déplacement était de consolider les liens entre cette ville bulgare et la province vietnamienne de Lai Châu, tout en explorant des projets de promotion de l’image du Vietnam lors du Festival des Roses 2026.

Lors de sa réunion de travail avec la maire de Kazanlak, Galina Stoyanova, l’ambassadrice vietnamienne a rappelé que Kazanlak, surnommée la "capitale de la rose", est mondialement réputée pour sa production d’huile essentielle de rose. Elle a souligné que les relations d’amitié traditionnelles entre le Vietnam et la Bulgarie se sont renforcées grâce aux échanges de haut niveau et au partenariat stratégique établi entre les deux pays.

Dans ce contexte, la diplomate a salué la signature, en novembre 2025, d'un protocole d'accord renouvelé entre Kazanlak et Lai Châu. Ce document ouvre une nouvelle phase de coopération étendue, ne se limitant plus seulement à la culture et au tourisme, mais englobant désormais le commerce, l'investissement, l'éducation, la formation, l'agriculture et la sylviculture.

Galina Stoyanova a indiqué que les autorités de Kazanlak poursuivraient les échanges avec la province de Lai Châu afin de définir des orientations concrètes de coopération sur la base du protocole d’accord déjà signé. Elle a également exprimé le souhait que le Vietnam envoie une délégation pour participer au Festival des Roses de Kazanlak 2026.

Photo : VNA/CVN

Présentant l’Institut de recherche sur la rose et les plantes oléagineuses de Kazanlak, la maire a manifesté sa disponibilité à étudier des projets conjoints de culture et de développement de produits dérivés de la rose au Vietnam. Les deux parties ont convenu de renforcer les échanges culturels en favorisant les liens entre les établissements scolaires des deux pays, ainsi qu’en coopérant pour participer à l’organisation d’événements culturels en Bulgarie, afin de mieux faire connaître le Vietnam auprès du public local.

Nguyên Thi Minh Nguyêt a réaffirmé que l'ambassade du Vietnam considère la coopération décentralisée comme une priorité. Elle a confirmé l’engagement actif de l’ambassade pour participer au Festival des Roses de Kazanlak 2026 - l’un des événements culturels les plus emblématiques de Bulgarie -, avec pour objectif de présenter la richesse de la culture vietnamienne, de favoriser les échanges entre les deux peuples et de promouvoir une meilleure compréhension mutuelle.

VNA/CVN