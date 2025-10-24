Déclaration conjointe sur l’établissement du partenariat stratégique Vietnam - Bulgarie

À l’occasion du 75 e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Bulgarie en 2025, à l’invitation de Rumen Radev, président de la République de Bulgarie, Tô Lâm, secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, a effectué une visite officielle en Bulgarie du 22 au 24 octobre 2025.

Depuis l’établissement des relations diplomatiques en 1950, le Vietnam et la Bulgarie entretiennent une amitié traditionnelle et une coopération multiforme fondée sur la confiance mutuelle, l’égalité et le respect, au bénéfice des peuples des deux nations.

Les relations entre le Vietnam et la Bulgarie sont fermement ancrées dans des intérêts communs et le respect de la Charte des Nations unies, ainsi que des principes inscrits dans l’Accord-cadre de partenariat et de coopération global entre l’Union européenne, ses États membres et le Vietnam.

Ces principes comprennent le respect de l’indépendance, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de toutes les nations et des systèmes politiques de chaque pays, la non-ingérence dans les affaires intérieures de l’autre,

Sauvegarde des intérêts mutuels ; engagement en faveur du libre-échange mondial, de la promotion du droit international et du multilatéralisme, ainsi que de la promotion de la paix, de la sécurité et de la prospérité, conformément à la Charte des Nations unies.

Forts des remarquables réalisations de ces 75 dernières années de relations bilatérales, affichant un vaste potentiel de coopération et une confiance inébranlable dans leur avenir prometteur, et répondant aux aspirations de leurs peuples, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, et le Président de la République de Bulgarie, Roumen Radev, ont convenu d’adopter la présente déclaration conjointe visant à élever les relations entre le Vietnam et la Bulgarie au rang de «partenariat stratégique».

Le partenariat stratégique Vietnam - Bulgarie a été établi dans le but de porter les relations bilatérales à un niveau supérieur, tant au niveau bilatéral que multilatéral. Cette mise à niveau consolidera et renforcera les mécanismes de coopération bilatérale existants tout en favorisant la création de nouveaux mécanismes, approfondissant ainsi la coopération entre les deux pays.

Dans le cadre du partenariat stratégique, le Vietnam et la Bulgarie continueront d’approfondir leur coopération dans divers domaines, en vue d’apporter des avantages tangibles à leurs peuples et de contribuer à la paix, à la stabilité, à la coopération et à la prospérité dans les deux régions et dans le monde en général, en mettant l’accent sur les domaines suivants :

I. Renforcement de la coopération politique et diplomatique

1. Les deux parties ont convenu de promouvoir le dialogue politique et l’échange de délégations à tous les niveaux, y compris au plus haut niveau, et d’explorer la mise en place de nouveaux mécanismes de coopération entre les ministères, les secteurs et les localités des deux parties.

2. Les deux parties ont convenu de renforcer les contacts par tous les canaux entre le Parti communiste, l’État, le gouvernement, l’Assemblée nationale et les autorités locales du Vietnam et les autorités nationales et locales de Bulgarie, en vue de consolider la coopération politique et la compréhension mutuelle. Les deux parties ont identifié les consultations politiques comme le principal mécanisme d’examen et d’actualisation des activités de coopération.

3. Les deux parties ont exprimé leur souhait de renforcer davantage les liens entre leurs organes législatifs, notamment par le renforcement des échanges de délégations et des contacts bilatéraux et multilatéraux, en particulier entre les dirigeants, les commissions spécialisées et les groupes d’amitié parlementaires, conformément au nouveau cadre de partenariat des deux pays.

4. Les deux parties ont convenu de mettre en œuvre efficacement les accords de coopération bilatéraux, de réviser, de modifier, de compléter et de conclure de nouveaux accords, Français et d’améliorer les instruments existants et les accords conjoints entre les deux pays et entre leurs autorités compétentes, créant ainsi un cadre juridique solide pour le développement des relations bilatérales dans tous les domaines.

5. Les deux parties ont convenu de promouvoir le dialogue entre les deux ministères des Affaires étrangères et ont exprimé leur souhait d’élargir la coopération sur les questions internationales et régionales, y compris les consultations sur les positions dans les forums multilatéraux, en particulier dans le cadre des Nations unies, de l’ASEAN - UE et de l’ASEM.

II. Renforcement de la coopération en matière de défense et de sécurité

6. Les deux parties se sont déclarées prêtes à promouvoir les échanges de délégations à tous les niveaux afin de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines de la défense et de la sécurité, ainsi que d’intensifier la coopération en matière de formation, d’industrie de la défense, de renseignement de défense, de maintien de la paix des Nations Unies et de sécurité non traditionnelle.

7. Les deux parties ont convenu de créer un groupe de travail conjoint sur la coopération en matière de défense afin de progresser vers la mise en place d’un dialogue tournant sur la politique de défense au niveau des vice-ministres. Ce dialogue vise à échanger des informations sur les questions de stratégie, de défense et de sécurité ; à renforcer les échanges universitaires entre les académies et les instituts de recherche en matière de défense et de sécurité ; et à promouvoir les mécanismes de coopération dans les cadres bilatéraux et multilatéraux.

8. Les deux parties ont exprimé leur volonté de renforcer la coopération en matière de sécurité et d’application de la loi, de faire progresser les négociations de nouveaux accords entre les parties prenantes concernées, de maintenir la coordination en matière d’échange d’informations dans les domaines de la sécurité et de la police, et de promouvoir la coopération en matière de cybersécurité et de lutte contre la criminalité liée aux technologies de pointe, le trafic de drogue et la criminalité transnationale organisée. 9. Les deux parties ont convenu de poursuivre la mise en œuvre effective des accords de coopération existants, notamment dans les domaines de la coopération en matière de prévention et de lutte contre la criminalité, de formation et de renforcement des capacités des fonctionnaires ; de renforcer la coopération et l’échange d’informations ; et de coordonner l’évaluation et la prévision des questions liées aux intérêts nationaux et à la sécurité des deux pays.

III. Élargissement de la coopération économique et commerciale

10. Les deux parties ont convenu de promouvoir la coopération économique et commerciale, la considérant comme l’un des piliers centraux et un moteur essentiel pour faire passer les relations entre le Vietnam et la Bulgarie du statut de "traditionnelles" à celui de "stratégiques, concrètes et efficaces". Sur la base des accords de coopération économique bilatéraux et multilatéraux existants, les deux parties ont exprimé leur volonté de développer et d’intensifier leurs échanges commerciaux.

11. Les deux parties ont souligné leur rôle de passerelle pour l’accès des produits bulgares et vietnamiens aux marchés asiatique et européen, tout en soulignant que leur appartenance à l’UE et à l’ASEAN ouvre des perspectives de coopération économique plus large. Les deux parties ont convenu de renforcer le rôle et l’efficacité des mécanismes de coopération bilatérale et d’exploiter pleinement le potentiel des deux pays.

12. Les deux parties ont réaffirmé l’importance du Comité intergouvernemental de coopération économique, commerciale, scientifique et technologique. Elles ont convenu de se soutenir mutuellement dans leur participation aux chaînes de valeur mondiales telles que la transition verte, la transformation numérique et les véhicules électriques, dans le contexte de la quatrième révolution industrielle qui remodèle les fondements et les structures des économies traditionnelles vers des économies fondées sur la connaissance et l’innovation.

13. Les deux parties ont exprimé leur volonté de promouvoir les contacts interentreprises et de soutenir les principes d’un commerce ouvert et équitable, fondé sur les règles internationales et tenant compte de l’acquis de l’UE.

14. Les deux parties ont exprimé leur volonté de renforcer leur coordination efficace et de se soutenir mutuellement dans le cadre du partenariat Vietnam - UE, en poursuivant une coopération étroite pour promouvoir le commerce et l’investissement, et de mettre en œuvre et d’exploiter pleinement les opportunités offertes par l’Accord de libre-échange UE - Vietnam (EVFTA). Les deux parties se soutiendront mutuellement dans la coopération économique et pour améliorer l’accès aux marchés de l’UE et de l’ASEAN.

IV. Promotion d’une coopération approfondie dans les domaines de la science et de la technologie, de l’éducation et de la formation, de l’agriculture, de la culture et du tourisme, des sports, du travail, de l’environnement et de la santé

Science et technologie

15. Les deux parties ont identifié la science et la technologie comme un pilier prioritaire de leur coopération, capable de créer une valeur ajoutée significative et d’apporter des contributions concrètes au processus de développement socio-économique et à la transformation des modèles de croissance des deux pays.

Sur la base de l’Accord de coopération scientifique et technologique de 1998, les deux parties ont convenu d’accélérer la tenue de la 5e session du Comité mixte de coopération scientifique et technologique, en se concentrant sur les domaines où les deux parties possèdent un potentiel, des atouts et des intérêts communs, tels que la formation des ressources humaines en technologies de l’information pour les domaines liés à la transformation numérique, à l’économie numérique, aux infrastructures numériques et à l’administration en ligne, aux produits pharmaceutiques et à la biomédecine, à l’intelligence artificielle (IA) et à l’informatique moderne, ainsi qu’aux énergies vertes, entre autres, qui ont été identifiés comme des orientations stratégiques prioritaires pour la période 2030-2045.

Éducation et formation

16. Les deux parties se sont engagées à mettre en œuvre efficacement l’accord-cadre sur les échanges de bourses entre les deux pays, en commençant par le programme de coopération en matière d’éducation pour la période 2025-2028, et ont encouragé l’octroi de bourses aux étudiants de chaque partie en fonction de leurs besoins et de leurs domaines d’études.

17. Les deux parties ont convenu de renforcer une coopération globale et continue, en établissant des mécanismes d’échange d’experts, d’enseignants et d’étudiants entre les deux pays, non seulement pour les échanges universitaires d’étudiants et d’enseignants, mais aussi pour la formation d’experts hautement qualifiés ; et de promouvoir l’ouverture de cours de vietnamien et de bulgare dans les établissements d’enseignement des deux parties.

18. Les deux parties ont convenu d’intensifier leur coopération dans des domaines traditionnels tels que la biotechnologie, l’agriculture, les produits pharmaceutiques, les aliments fonctionnels, la technologie des matériaux et l’environnement ; d’envisager la création d’un centre de recherche commun et de promouvoir le transfert de technologie par la mise en relation d’entreprises, d’associations et d’académies ; et de tirer parti des programmes de coopération scientifique et technologique dans le cadre de l’UE ou des mécanismes de coopération trilatéraux.

Agriculture

19. Les deux parties ont convenu de négocier la signature d’un accord de coopération dans les domaines de l’agriculture et de l’élevage afin de faire de cette coopération un pilier stratégique majeur, en exploitant pleinement le potentiel et les atouts de chaque partie en matière de terres arables, ainsi que ses capacités scientifiques et technologiques en agriculture et en élevage, pour des bénéfices mutuels.

20. Les deux parties ont affirmé leur engagement à renforcer l’échange d’informations sur les réglementations, les normes et les exigences techniques relatives au contrôle de la qualité et à la sécurité alimentaire dans les domaines de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche ; à coopérer à la mise en place de chaînes d’approvisionnement agricoles directes entre les deux pays ; à développer des modèles communs d’application des technologies à la production agricole ; et à promouvoir la coopération en matière de recherche et d’échange de races végétales et animales, de biotechnologie et de production d’aliments pour animaux.

Culture, Sports et Tourisme

21. Les deux parties ont convenu de tirer pleinement parti des mécanismes de coopération existants, tels que le Programme de coopération culturelle pour la période 2024-2026, afin d’organiser conjointement des semaines culturelles, des expositions photographiques, des échanges musicaux et cinématographiques, ainsi que d’autres activités à l’occasion des grandes célébrations nationales et des anniversaires de l’établissement des relations diplomatiques.

22. Les deux parties se sont déclarées prêtes à renforcer la coopération sportive pour la jeunesse, en vue de mettre en place un système de formation des jeunes athlètes ; elles ont encouragé l’échange de matériel et de contenus liés aux programmes sportifs nationaux, ainsi que l’élaboration de stratégies et de politiques pour le développement du sport dans les deux pays.

23. Les deux parties ont exprimé leur volonté de renforcer les échanges et les liens entre les partenaires touristiques, de partager leurs expériences respectives dans leurs domaines de compétence respectifs, de promouvoir le tourisme et de développer les ressources humaines du secteur touristique sur la base du Plan de coopération touristique pour la période 2024-2026.

24. Les deux parties ont encouragé les compagnies aériennes à coopérer et à explorer la possibilité d’ouvrir des vols directs afin de renforcer la connectivité des transports et les échanges culturels entre les deux pays. La partie bulgare a pris acte et hautement apprécié la décision unilatérale du Vietnam d’accorder une exemption de visa de 45 jours aux citoyens bulgares du 15 août 2025 au 14 août 2028, facilitant ainsi les activités des entreprises, experts, investisseurs et touristes bulgares. La partie vietnamienne a proposé à la Bulgarie de prendre des mesures pour faciliter l’entrée, la sortie et le séjour, et d’envisager, conformément à la politique commune de l’UE en matière de visas, la possibilité d’une exemption bilatérale de visa au moment opportun afin de promouvoir la coopération bilatérale et les échanges populaires.

Travail

25. Les deux parties ont convenu de renforcer leur coopération efficace dans le domaine du travail, sur la base de l’accord de coopération dans le domaine du travail signé en 2018.

26. Les deux parties ont convenu d’approfondir leur collaboration dans le domaine de la migration de main-d’œuvre et de renforcer leur coopération en matière de formation professionnelle par la signature d’un protocole d’accord entre le ministère de l’Intérieur de la République socialiste du Vietnam et le ministère du Travail et de la Politique sociale de la République de Bulgarie.

Environnement

27. Les deux parties ont exprimé leur volonté de renforcer leur coopération et de partager leurs technologies et expériences dans les domaines de l’économie circulaire, du traitement des eaux usées, de la gestion des déchets solides et plastiques, de la lutte contre la pollution atmosphérique, de l’approvisionnement en eau potable et de l’assainissement rural ; et de promouvoir la collaboration dans les domaines de la géologie, des ressources minérales et de la transition énergétique.

28. Les deux parties ont confirmé leur engagement à approfondir leurs relations en matière de coopération au développement, notamment dans des domaines clés tels que l’inclusion sociale, la croissance économique durable et la résilience environnementale, notamment par le biais de cadres d’intégration tels que les initiatives Team Europe (TEI) et le Global Gateway.

Santé

29. Les deux parties ont convenu de renforcer leur coopération en matière de santé publique et de médecine préventive, ainsi que d’élargir les possibilités d’échange de bonnes pratiques dans les domaines suivants : ressources humaines médicales qualifiées, recherche et développement pharmaceutiques, biotechnologies et e-santé. Les deux parties ont convenu de promouvoir la signature d’un accord intergouvernemental ou d’un plan de mise en œuvre de la coopération dans le domaine de la santé.

V. Renforcement de la coopération locale et des échanges populaires

30. Les deux parties ont exprimé leur volonté de renforcer la coopération entre les autorités locales présentant des similitudes économiques, géographiques et culturelles, ainsi qu’entre les organisations sociales et professionnelles, afin de tirer parti de leurs atouts complémentaires et de promouvoir la connectivité dans des domaines tels que le commerce, l’investissement, l’éducation et les échanges culturels, apportant ainsi des avantages concrets et renforçant l’amitié entre le Vietnam et la Bulgarie.

31. Les deux parties ont exprimé leur volonté de faciliter les échanges et la coopération réguliers entre les organisations locales et les associations d’amitié des deux pays à l’occasion d’événements majeurs entre les deux parties, et de multiplier les signatures de nouveaux documents de coopération afin de renforcer les relations.

32. Les deux parties s’efforceront de créer des conditions favorables pour la communauté vietnamienne en Bulgarie et les ressortissants bulgares résidant au Vietnam, leur permettant de continuer à contribuer positivement à l’amitié traditionnelle et à la coopération multiforme entre les deux nations.

VI. Renforcement de la coopération régionale et internationale

33. Les deux parties ont hautement apprécié leur étroite coopération au sein des organisations régionales et internationales et ont exprimé leur souhait de poursuivre leur étroite coordination et leur soutien mutuel au sein des Nations Unies et d’autres organisations et forums internationaux, tout en maintenant des échanges réguliers sur les questions de sécurité et de politique régionales, ainsi que sur les développements internationaux d’intérêt commun.

34. Les deux parties ont convenu de poursuivre leur étroite coopération au sein des cadres multilatéraux régionaux et internationaux tels que l’OMC, l’ASEAN - UE, l’ASEM, l’OCDE, l’UNESCO et d’autres organisations et forums.

35. Les deux parties ont convenu de renforcer les consultations sur les questions régionales et internationales et de collaborer pour relever les défis de sécurité traditionnels et non traditionnels, notamment les épidémies, le changement climatique, le terrorisme, la sécurité alimentaire, l’énergie et les ressources en eau, tout en promouvant le développement durable, la libéralisation des échanges et l’intégration économique régionale.

36. Les deux parties ont réaffirmé que le Vietnam et la Bulgarie soutiennent le multilatéralisme, le plein respect du droit international et le règlement pacifique des différends sur la base du droit international, en particulier de la Charte des Nations Unies, sans menace ni recours à la force. Les deux parties ont souligné l’importance du maintien de la paix et de la stabilité, de la sécurité, de la sûreté, de la liberté de navigation et de survol, du libre commerce et du respect de l’état de droit en mer, conformément au droit international, notamment à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM 1982).

37. Les deux parties ont réaffirmé l’importance des visites régulières de haut niveau pour consolider l’amitié traditionnelle et ouvrir des perspectives de coopération efficace et substantielle entre le Vietnam et la Bulgarie, au bénéfice des deux peuples et pour la paix, la stabilité et le développement dans leurs régions respectives.

Sur la base du contenu de la déclaration conjointe, les ministères des Affaires étrangères des deux pays coordonneront avec les ministères et organismes compétents la mise en œuvre des objectifs susmentionnés.

