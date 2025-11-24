Promouvoir la coopération et le commerce entre le Vietnam et la Bulgarie

Dans le but de concrétiser les accords conclus lors de la visite officielle en Bulgarie du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, l'ambassade du Vietnam en Bulgarie, en coordination avec la Chambre de commerce et d'industrie de Burgas, a récemment organisé un colloque d'affaires Vietnam - Bulgarie dans la ville de Burgas.

>> Déclaration conjointe sur l’établissement du partenariat stratégique Vietnam - Bulgarie

Photo ; VNA/CVN

L'événement, qui visait à élargir la coopération locale et à renforcer les liens économiques, commerciaux et d'investissement, a réuni des représentants de la municipalité, des associations professionnelles ainsi que près de 50 entreprises opérant dans cette ville portuaire.

S'exprimant lors de l'ouverture du colloque, l'ambassadrice du Vietnam, Nguyên Thi Minh Nguyêt, a souligné la forte complémentarité entre les deux nations, affirmant que la Bulgarie pouvait servir de porte d'entrée stratégique pour les entreprises vietnamiennes vers l'Europe du Sud-Est et l'Union européenne, tandis que le Vietnam constituait un point de transit crucial pour l'expansion des entreprises bulgares au sein de l'ASEAN. La diplomate a exprimé l'espoir que cette rencontre permettrait aux autorités et entreprises bulgares de mieux appréhender l'environnement des affaires au Vietnam, jetant ainsi les bases de projets de coopération substantiels pour stimuler les échanges commerciaux bilatéraux.

Saluer les réalisations économiques du Vietnam

Le vice-maire de Burgas, Stanimir Apostolov, a salué les réalisations économiques du Vietnam et a appelé les investisseurs vietnamiens à venir investir dans les secteurs prioritaires de la ville tels que l'innovation, les villes intelligentes et le développement des infrastructures industrielles, promettant des conditions optimales pour leur implantation. L'administration municipale s'engage à créer les conditions les plus favorables pour que les entreprises vietnamiennes investissent et fassent des affaires à Burgas, a-t-il promis.

De son côté, Todor Demirkov, président du Conseil d'administration de la Chambre de commerce et d'industrie de Burgas, a confirmé l'intérêt croissant de la communauté d'affaires locale pour le marché dynamique vietnamien et s'est engagé à intensifier les connexions avec les associations vietnamiennes pour faciliter l'accès à l'information et aux opportunités commerciales.

Lors des sessions de discussion, les participants, dont la directrice de la Direction de l'économie et des activités commerciales, Ivelina Strateva, ont identifié plusieurs domaines de coopération mutuellement bénéfiques, notamment le commerce agroalimentaire, la transformation des produits aquatiques, la technologie numérique, la logistique, les énergies propres et le tourisme. Les deux parties ont convenu de la nécessité de promouvoir des piliers clés tels que les infrastructures intelligentes et l'économie numérique, tout en encourageant la collaboration scientifique et le transfert de technologies de la Bulgarie vers le Vietnam.

Auparavant, l'ambassadrice Nguyên Thi Minh Nguyêt avait eu une séance de travail avec la vice-maire de Burgas, Besna Baltina, au cours de laquelle elle a mis en avant les atouts de Burgas, notamment son grand port en mer Noire et ses infrastructures logistiques, qui répondent parfaitement aux besoins des entreprises vietnamiennes. À cette occasion, l'ambassadrice a proposé l'organisation périodique d'événements de promotion du commerce et a invité les dirigeants de la ville à se rendre au Vietnam l'année prochaine pour explorer de nouvelles pistes de collaboration.

En réponse, Besna Baltina a affirmé que Burgas considérait le Vietnam comme un partenaire potentiel dans l’économique, soutiendrait la coopération entre les établissements éducatifs locaux et le Vietnam, tout en exprimant son soutien à l'établissement de vols charters et à la coopération culturelle, notamment dans le cadre de la candidature de la ville au titre de Capitale européenne de la culture en 2032.

VNA/CVN