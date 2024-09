Promotion commerciale de la région du delta du Mékong

Une conférence sur la promotion commerciale et le développement des import-exports du delta du Mékong a récemment été organisée. Elle a mis l'accent sur les atouts et potentiels de la région, notamment fruits, produits aquatiques et la possibilité de production d'énergie. Elle a attiré environ 200 participants en présentiel et en ligne.

L'Agence de promotion du commerce du Vietnam (Vietrade) a déclaré qu'en plus du riz et des produits aquatiques, les fruits constituaient également un atout dans la structure de production et d'exportation de la région. En même temps, elle dispose également d'un grand potentiel pour le pétrole et le gaz et les énergies renouvelables telles que l'éolien, le solaire et l'énergie marémotrice.

Les statistiques du ministère de l'Industrie et du Commerce montrent que de nombreux groupes de produits vietnamiens ont dépassé le chiffre d'affaires à l'exportation de plus d'un milliard de dollars, comme les légumes, le riz et les crevettes, principalement du delta du Mékong.

En ce qui concerne spécifiquement le riz, on estime que d'ici 2024, le volume total des exportations à l'échelle nationale restera supérieur à 8 millions de tonnes, la région du delta du Mékong représentant à elle seule 7,6 millions. Dans l'ensemble, jusqu'à présent, la région du delta du Mékong a contribué à environ 31 % du PIB agricole total, avec environ 50 % du paddy, 95 % des exportations de riz, 65 % de la production aquacole, 60 % des exportations de poissons et près de 70 % de divers fruits...

Malgré ses nombreux atouts, l'économie de la région n'est toujours pas considérée comme à la hauteur de son potentiel. En outre, ce développement est confronté à des défis tels que le changement climatique, l'épuisement des ressources en eau et l'intrusion saline. Il est donc crucial d’évaluer avec précision le potentiel et les défis, et de mettre en œuvre des solutions de développement appropriées pour faire du delta du Mékong une zone relativement développée par rapport au reste du pays.

Promouvoir la connectivité régionale

S'exprimant lors de la conférence, la vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Phan Thi Thang, a souligné que l'une des solutions importantes pour propulser le développement de la région du delta du Mékong à un niveau supérieur est de promouvoir la connectivité régionale dans la promotion du commerce et les activités d'import-export, de consolider et d'optimiser les ressources des localités de la région pour servir le développement durable.

La vice-ministre Phan Thi Thang espère que les localités de la région discuteront des moyens de tirer parti de leurs atouts, de minimiser les faiblesses internes et de contribuer à renforcer le commerce intrarégional, le commerce intérieur et les activités d'import-export afin que la région du delta du Mékong puisse prospérer dans un avenir proche.

La responsable a également demandé aux unités compétentes du ministère de l'Industrie et du Commerce de proposer des méthodes et des orientations pour surmonter les obstacles aux activités de promotion du commerce et saisir les opportunités de marché tant au niveau national qu'international.

Nguyên Thuc Hiên, vice-président du Comité populaire de Cân Tho, a déclaré que récemment, cette ville et les provinces du delta du Mékong ont obtenu des résultats remarquables en termes de développement socio-économique, mais n'ont pas pleinement exploité leur potentiel et leurs avantages existants. L'une des raisons est que le secteur de la logistique n'a pas été bien développé, créant des goulets d'étranglement et limitant la compétitivité ainsi que les opportunités d'apporter les produits de la région aux consommateurs. Pour se développer rapidement et durablement, la région du delta du Mékong doit tirer parti de ses avantages concurrentiels et renforcer sa position dans la chaîne de valeur mondiale.

Le vice-président du Comité populaire de la ville de Cân Tho estime que cet événement est une opportunité pour se concentrer sur l'échange des opinions et de discuter de plusieurs sujets clés tels que le renforcement de la capacité à lier les activités de promotion commerciale et de développement des exportations dans la région, la création d'une marque de produits de haute qualité ; l'engagement profond dans les réseaux de distribution et les chaînes de valeur mondiales, le développement des marchés d'exportation pour les produits phares de la région, l'accélération de la transformation numérique dans le développement du commerce régional, relier la promotion commerciale à l'échelle régionale pour les groupes de produits forts, développer des services logistiques liés à l'amélioration de la connectivité régionale et à la création d'entreprises logistiques fortes pour servir les activités d'import-export de la région, ainsi que promouvoir la participation et la coordination des entreprises dans l'approvisionnement, la distribution, l'importation, l'exportation et le commerce électronique.

