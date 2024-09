Hô Chi Minh-Ville promeut la coopération avec le Laos

Hô Chi Minh-Ville accorde la priorité à la promotion de la coopération en matière de tourisme, de commerce et d'investissement avec les localités lao, a déclaré le 26 septembre le secrétaire adjoint du Comité du Parti de la ville et président du Comité populaire municipal, Phan Van Mai.

Photo : VNA/CVN

Lors de la réception d'une délégation lao en présence dans la ville pour assister au 2e Dialogue d'amitié de Hô Chi Minh-Ville et au 5e Forum économique de Hô Chi Minh-Ville 2024, Phan Van Mai a affirmé que la ville "attache de l'importance à la grande amitié, à la solidarité particulière et à la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos, et accorde également une attention particulière à la promotion de la coopération avec les secteurs et localités lao, en particulier avec ceux qui ont des relations de jumelage avec Hô Chi Minh-Ville".

Il a souligné que Hô Chi Minh-Ville est intéressée par la coopération avec les localités lao dans les domaines de l'éducation et de la formation. La ville est prête à accorder des bourses aux étudiants lao et à offrir des programmes de formation aux fonctionnaires lao.

Au nom de la délégation, composée des autorités de nombreuses localités lao, le vice-président du Front lao pour la construction nationale, Khamlay Sipaseuth, a félicité Hô Chi Minh-Ville pour avoir organisé avec succès le Dialogue d'amitié et le Forum économique, qui affirment le rôle important que joue la ville en termes d'amitié et de coopération avec diverses localités du monde entier.

Il a également remercié Hô Chi Minh-Ville pour son aide efficace au cours des dernières années, notamment dans le développement des ressources humaines et la promotion des investissements dans les localités lao.

Il a appelé la ville à accroître les échanges de délégations avec les localités lao et à promouvoir la coopération amicale avec davantage de localités lao.

VNA/CVN