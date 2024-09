Le Vietnam en quête de développement de cafés de spécialité

Photo : VNA/CVN

Bien que le Vietnam soit un important exportateur de café au monde, le pays exporte principalement des matières premières, qui restent largement méconnues des consommateurs mondiaux.

Trinh Duc Minh, président de l'Association du café Buôn Ma Thuôt, a noté que le marché mondial du café de spécialité s'était développé au cours des trois à quatre dernières décennies, alors que celui du Vietnam n'a démarré qu'au cours de la dernière décennie.

Selon Trinh Duc Minh, le Vietnam développe à la fois des spécialités de café Arabica et Robusta, en mettant davantage l'accent sur ce dernier, étant donné que le pays est le leader mondial en matière de production et d'exportation.

De plus, en raison des conditions naturelles, des pratiques et des expériences locales, les produits Robusta représentent la part du lion des marchés de production et de consommation du café vietnamien.

Contrairement à la production de café conventionnelle, obtenir un café de spécialité de haute qualité nécessite de se concentrer considérablement sur les processus de récolte et de post-récolte, que Trinh Duc Minh a identifiés comme le maillon le plus faible de l'industrie du café du pays.

La Coopérative agricole Ea Kiet, dans la province de Dak Lak (hauts plateaux du Centre), gère 400 ha de café, avec une ferme dédiée au café de spécialité de seulement 1 ha produisant environ 1 tonne.

Le directeur adjoint de la coopérative, Vo Manh Tuoi, a souligné que la production de café de spécialité était beaucoup plus difficile en raison des exigences techniques, de la sélection des producteurs et de la gestion des pratiques de soins, notamment le choix des variétés appropriées, les engrais, l'irrigation, la lutte antiparasitaire et les techniques de récolte. Le café ne doit être récolté que lorsqu'il est complètement mûr, le travail après la récolte impliquant des méthodes méticuleuses de traitement anaérobie, de fermentation et de séchage.

Exigence pour les producteurs

Photo : VNA/CVN

Dang Dinh Ha, directeur de la Société vietnamienne d'import-export de café et de thé, a déclaré que la production de café de spécialité au Vietnam est encore relativement faible et n'est pas largement reconnue par les consommateurs. Dans son entreprise, ce type de café ne représente que 10% des ventes totales.

Lê Duc Huy, directeur général de Simexco Dak Lak, a déclaré qu'il estimait que le pays était sur la bonne voie pour développer le Robusta en tant que marque nationale. Les produits de spécialité serviront de voie au commerce du café vietnamien.

Des échantillons de Robusta vietnamien ont été envoyés à l’Association des cafés de spécialité (SCA) et ont reçu des notes élevées de 86 à 87 points. Selon les normes SCA, les cafés de spécialité obtiennent entre 80 et 100 points.

Trinh Duc Minh souligne qu'il existe des ressources limitées et des personnes qualifiées disponibles pour guider les agriculteurs dans la production de café de spécialité. L'association organise des sessions de formation annuelles et des ateliers pour les agriculteurs sur la production, suivis de concours pour évaluer la qualité de leurs produits et s'efforce de mettre en relation les agriculteurs avec les acheteurs.

Le Vietnam place ses espoirs dans les efforts concertés des agriculteurs, des entreprises et des associations pour élever son café de spécialité vers de nouveaux sommets.

VNA/CVN