Le Vietnam et la Slovaquie renforcent la coopération commerciale

Les pays visent à établir un mécanisme de coopération stable et durable dans le cadre du protocole d'accord et établissent des plans pour les futures activités de promotion afin de renforcer et d'élargir les relations économiques et commerciales.

Lors du forum, le directeur de Vietrade, Vu Ba Phu, a déclaré que la mise en œuvre de l'accord de libre-échange UE - Vietnam (EVFTA) a entraîné une croissance remarquable des transactions commerciales entre le Vietnam et la Slovénie, leurs échanges bilatéraux ayant été multipliés par plus de 12, passant de 46,1 millions d'USD en 2012 à plus de 516 millions d'USD en 2023.

En août 2024, la Slovénie se classait au 92e rang sur 146 pays et territoires investissant au Vietnam, avec trois projets valides totalisant 2,3 millions d'USD de capital enregistré.

Vu Ba Phu a noté que le Vietnam pourrait servir de passerelle pour les entreprises slovènes afin d'accéder aux marchés de l'ASEAN et à la région Asie-Pacifique. À l'inverse, la Slovénie, avec ses atouts dans les ports maritimes et la logistique, pourrait servir de passerelle essentielle pour que les marchandises vietnamiennes pénètrent le marché de l'UE, en particulier en Europe de l'Est et du Sud-Est.

Le renforcement des liens économiques et commerciaux bilatéraux et la capitalisation sur l'EVFTA apporteront des avantages et des opportunités considérables aux communautés d'affaires des deux pays, a fait remarquer Vu Ba Phu.

Les experts présents au forum ont estimé que malgré cette croissance impressionnante, la valeur des échanges bilatéraux reste modeste. Il existe un potentiel important d'expansion des échanges et de la coopération, car leurs structures d'import-export sont complémentaires plutôt que concurrentes.

Les entreprises vietnamiennes et slovènes devraient développer et diversifier leurs chaînes d'approvisionnement, en particulier dans les secteurs où chaque partie possède des atouts, comme les produits agricoles, les textiles, les chaussures, les meubles et les articles ménagers du Vietnam, et la logistique, les produits chimiques, les produits pharmaceutiques, l'électronique et les machines de la Slovénie.

VNA/CVN