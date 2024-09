Vietnam et Indonésie ciblent le commerce bilatéral à 18 milliards d'USD d'ici 2028

Un forum d'affaires Vietnam - Indonésie a été organisé conjointement le 26 septembre par la succursale de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville (VCCI-HCM) et le consulat général d'Indonésie à Hô Chi Minh-Ville pour susciter de nouvelles opportunités commerciales pour les petites et moyennes entreprises (PME) dans les secteurs de la haute technologie, de l'agriculture et de la pêche.

Photo : My Phuong/VNA/CVN

Le consul général indonésien Agustaviano Sofjan a promis tout le soutien possible pour connecter les communautés d'affaires des deux pays, en particulier dans le secteur de la haute technologie.

Célébrant une décennie de partenariat stratégique, le Vietnam étant le seul partenaire stratégique de l'Indonésie au sein de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), le terrain est prêt pour des liens commerciaux et d'investissement plus approfondis.

L'Indonésie est actuellement le troisième partenaire commercial du Vietnam au sein de l'ASEAN, tandis que le Vietnam se classe au quatrième rang pour l'Indonésie. En juin 2024, l'Indonésie occupait la 30e place parmi les 146 pays et territoires investissant au Vietnam, avec 115 projets évalués à plus de 662 millions d'USD.

Les deux pays se sont engagés à élaborer rapidement un plan d'action pour la période 2024-2028, visant à porter le commerce bilatéral à 18 milliards d'USD d'ici 2028. Pour y parvenir, une multitude de promotions commerciales et d'investissements sont en cours, parallèlement à des efforts visant à éliminer les barrières pour les marchandises des deux côtés, a-t-il ajouté.

Le directeur adjoint de VCCI-HCM, Nguyên Huu Nam, a souligné la domination croissante des produits vietnamiens en Indonésie, en tête desquels les ordinateurs, l'électronique et les composants.

Les gouvernements vietnamien et indonésien encouragent activement la collaboration dans des domaines émergents tels que l'économie numérique, l'économie verte, les véhicules électriques et les écosystèmes de batteries. En outre, la coopération dans le cadre du Partenariat pour une transition énergétique juste (JTEP) s'étend, l'accent étant mis sur le halal et la sécurité alimentaire, a-t-il déclaré.

Les participants ont reçu des informations actualisées sur le marché indonésien et sur le prochain salon Trade Expo Indonesia, le plus grand salon commercial international annuel du pays. Cet événement promet de faciliter les relations commerciales directes entre les entreprises indonésiennes et les partenaires étrangers dans divers secteurs.

VNA/CVN