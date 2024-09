Le Vietnam intensifie ses activités commerciales avec l’État indien de l’Uttar Pradesh

Le colloque touristique Vietnam - Uttar Pradesh et celui de développement du commerce Vietnam - Inde spécialisé dans la soie et les textiles ont eu lieu le 26 septembre dans le cadre de l'Exposition commerciale internationale d'Uttar Pradesh 2024 à Greater Noida, État de l’Uttar Pradesh, en Inde.

Photo : VNA/CVN

Lors de deux événements, des responsables, des hommes d'affaires et des représentants d'entreprises du Vietnam et de l'État de l'Uttar Pradesh se sont engagés à renforcer les partenariats pour créer des conditions favorables à la pénétration mutuelle des produits agricoles, des aliments transformés et des textiles, des chaussures et des services.

Selon l'ambassadeur du Vietnam en Inde, Nguyên Thanh Hai, le Vietnam a choisi l'Uttar Pradesh comme priorité absolue en raison de son dynamisme, de ses nombreux sites de pèlerinage bouddhiste, de son grand potentiel de coopération, de ses investissements dans la transformation alimentaire, le textile et les énergies renouvelables, ses infrastructures, son aviation civile, et ses technologies de l’information.

Il a également souligné les atouts touristiques du Vietnam, des magnifiques paysages naturels aux réserves spirituelles, culturelles et culinaires...

Afin de créer des conditions favorables au voyage des personnes des deux côtés, l'ambassade avait proposé aux agences de gestion de l'aviation civile des deux pays de se coordonner pour augmenter la fréquence et le nombre de vols directs. En outre, l’ambassade facilite le processus de demande de visa, a annoncé Nguyên Thanh Hai.

De son côté, Bùi Xuân Lich, du ministère de l’Industrie et du Commerce, a déclaré que le besoin de coopération et de développement entre les deux parties était très important et que les clients des deux pays s'intéressaient de plus en plus aux produits de chacun et étaient disposés à utiliser des produits dont l'origine est claire, de bonne qualité et à des prix compétitifs.

Selon lui, cela est considéré comme une bonne opportunité d'échanges des deux côtés des produits tels que les produits aquatiques, les textiles, les chaussures, les produits agricoles, le bois et les produits en bois, l'électronique et les composants…, contribuant à réaliser bientôt l'objectif de doubler le commerce bilatéral dans 3-5 prochaines années.

Présent au colloque, le ministre chargé des micro, petites et moyennes entreprises (MPME) de l'État de l'Uttar Pradesh, Rakesh Sachan, a invité les investisseurs, notamment dans le secteur du tourisme et de l'hôtellerie, à explorer les opportunités d'investissement dans l'État de l'Uttar Pradesh.

Lors du colloque de développement du commerce Vietnam - Inde spécialisé dans la soie et les textiles, Bùi Xuân Lich a déclaré que les entreprises vietnamiennes et indiennes avaient besoin de solutions pour promouvoir le transfert de science et de technologie, s'articuler dans la chaîne de production, améliorer la valeur des produits, renforcer le soutien mutuel dans les activités de promotion du commerce.

C'est la première fois que l'Association vietnamienne de la soie participe à ce colloque, organisant des programmes de promotion du commerce en Inde, un pays qui représente 90% du chiffre d'affaires des exportations de soie du Vietnam.

Les discussions lors des colloques mettent en évidence la manière dont le Vietnam et l'Inde tirent parti de leurs emplacements stratégiques respectifs en tant que portes d'entrée vers le marché de l'Asie du Sud et vers l'ASEAN.

VNA/CVN