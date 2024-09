Khanh Hoà attire les investisseurs sud-coréens vers les industries durables

>> Hô Chi Minh-Ville vise à lever les difficultés des investisseurs sud-coréens

>> Tuyên Quang crée un soutien maximal aux investisseurs sud-coréens

>> Le marché financier vietnamien attire l'attention d'investisseurs sud-coréens

Photo : VNA/CVN

L'événement, co-organisé par le Comité populaire de Khanh Hoà, l'ambassade du Vietnam en République de Corée, la Fédération sud-coréenne des petites et moyennes entreprises (FOMEK) et l'Agence sud-coréenne de promotion du commerce et des investissements (KOTRA), a mis en valeur le potentiel et la force de Khanh Hoà.

À la tête de la délégation provinciale, le président du Comité populaire de Khanh Hoà, Nguyên Tân Tuân, a présenté les potentiels et atouts d'investissement attrayant de Khanh Hoà, affirmant que la province bénéficie de conditions naturelles favorables, notamment son littoral étendu et ses trois grandes baies - Vân Phong, Nha Trang et Cam Ranh - qui offrent un espace suffisant pour le développement.

Avec une infrastructure de transport bien développée englobant les réseaux routier, maritime et aérien, Khanh Hoà est devenue l'un des pôles économiques les plus dynamiques de la région côtière du Centre-Sud du Vietnam, réputée pour la ville touristique de Nha Trang.

Ces dernières années, Khanh Hoà a changé de manière proactive son modèle économique, en se concentrant sur le tourisme durable et l'industrie verte, a déclaré Nguyên Tân Tuân. "Notre objectif est de devenir un pôle économique maritime de premier plan et une zone urbaine intelligente de premier plan en Asie".

Saluant la République de Corée comme l'un des partenaires économiques les plus importants, notamment dans les domaines de l'investissement et du tourisme, Nguyên Tân Tuân a déclaré qu'avec un investissement direct total de 359,97 millions d'USD, représentant 9,18% du total des investissements étrangers de la province, les entreprises coréennes ont apporté des contributions substantielles à la croissance socio-économique de Khanh Hoà.

Pôles et parcs industriels en priorité

Photo : VNA/CVN

Selon lui, Khanh Hoà développe des industries clés qui correspondent aux points forts des entreprises coréennes, notamment les technologies de l'information, la production de logiciels, l'intelligence artificielle et les semi-conducteurs.

Dans l'industrie de la transformation alimentaire, Khanh Hoà a un grand potentiel grâce à ses matières premières abondantes et de qualité. Elle appelle également à des investissements dans le secteur maritime, la logistique et les énergies renouvelables.

Photo : VNA/CVN

Les industries de fabrication de haute technologie et les industries de soutien à la construction navale ont notamment été identifiées comme des secteurs clés essentiels à la stratégie de développement économique locale. La province prévoit de travailler en étroite collaboration avec les universités et les collèges pour former une main-d'œuvre qualifiée qui réponde à la demande du marché.

Les participants ont discuté des incitations à l'investissement axées sur les parcs et les pôles industriels de la province.

VNA/CVN