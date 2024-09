Salon international des sports et des loisirs de plein air à Hô Chi Minh-Ville

Le 9 e Salon international des sports et des loisirs de plein air du Vietnam (Vietnam Sport Show 2024), l'événement sportif le plus important au Vietnam se déroule du 26 au 28 septembre au Centre de conférences et d'expositions de Saigon, 799 rue Nguyên Van Linh, 7 e arrondissement de Hô Chi Minh-Ville.

>> Automation World Vietnam & ELECS 2024 : le rendez-vous des géants

>> Un pavillon du Vietnam à l'exposition Global Digital Trade en Chine

>> Le Vietnam est l'un des plus grands exposants de la CAEXPO 2024

Le Vietnam Sport Show 2024 est un événement important qui joue un rôle dans la promotion du développement de l'industrie du sport au Vietnam et dans toute la région Asie-Pacifique. L'exposition aborde les dernières tendances et innovations en matière d'équipements sportifs, d'équipements de loisirs de plein air, de technologies de fitness, de santé et de domaines connexes. Avec la participation d'entreprises vietnamiennes et internationales, le Vietnam Sport Show 2024 offre une solide plate-forme de connexion, de coopération et d'opportunités commerciales.

Le Vietnam Sport Show 2024 rassemble plus de 400 stands de plus de 300 entreprises venues de 12 pays et territoires : Taïwan (Chine), l’Allemagne, les Pays-Bas, la Chine, Les États-Unis, le Japon, la France, Singapour, la Suisse, l’Italie et le Vietnam.

Les produits et services présentés appartiennent à quatre secteurs principaux, à savoir la mode sportive, les sports et divertissements de plein air, le fitness et les soins de santé, les infrastructures et les produits sportifs en général.

Le point culminant est la participation d'entreprises sud-coréennes avec des stands à grande échelle, proposant des produits et services avancés qui mettent en valeur les atouts de la République de Corée.

Parmi les grands noms, HAKSAN avec la marque VITRO - une marque de mode sportive traditionnelle sud-coréenne avec 30 ans d'expérience dans les sports de terrain (tennis, badminton), qui a développé ses propres fonctions de base qui contribuent à maximiser la qualité des produits. La marque SNOWLINE présente une gamme diversifiée de produits d'extérieur au design moderne et aux fonctions intelligentes, notamment tentes, tables, chaises, accessoires, bâtons de randonnée... ; ION possédant la marque REAL EMS, propose des machines de cryothérapie avancées et six produits EMS innovants qui garantissent une stimulation et une récupération musculaires efficaces.

Parallèlement, les entreprises chinoises disposent d’atouts dans le domaine du fitness et des infrastructures sportives. Le pavillon chinois présente une variété de machines et d'équipements de fitness et de musculation, tels que tapis roulants, vélos elliptiques, équipements d'haltérophilie multifonctionnels, conçus pour répondre aux besoins des gymnases, des centres de fitness et des utilisateurs à domicile.

Outre les équipements de fitness, les entreprises chinoises ont également introduit des produits liés à la construction et au développement d'installations d'entraînement et de compétition sportives, ainsi que des solutions innovantes pour la construction de stades, de centres d'entraînement et d'espaces de divertissement intérieurs et extérieurs.

Le rapport de Mordor Intelligence montre que la taille du marché mondial du vélo est estimée à 56,16 milliards d’USD d'ici 2024 et devrait atteindre 69 milliards d’USD d'ici 2029, avec une croissance annuelle (TCAC) de 4,20% sur la période 2024-2029.

Au Vietnam, ces dernières années, la tendance à utiliser le vélo pour faire de l'exercice et se déplacer s'est fortement accrue. En outre, les entreprises - établissements de location et de commerce de vélos - sont également florissantes, créant un marché concurrentiel dynamique.

Les données de Statista, une société allemande d'études de marché, montrent que les affaires du segment du vélo au Vietnam devraient atteindre 295,8 millions d'USD en 2023, avec un taux de croissance annuel composé attendu pour la période 2023 - 2027 de 5,88%. Le chiffre d'affaires pourrait atteindre 371,8 millions d'USD avec 2,49 millions de vélos vendus en 2027.

Parallèlement, selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, les ventes de motos électriques au Vietnam ont augmenté d'environ 30 à 35%, faisant du Vietnam le plus grand marché de motos électriques (E2W) en Asie du Sud-Est et le deuxième au niveau mondial, juste derrière la Chine.

Dans le même temps, les problèmes environnementaux et les fluctuations des prix de l’essence sont également des facteurs qui affectent la demande des consommateurs pour les véhicules électriques, qui devrait fortement augmenter dans un avenir proche.

Les visiteurs de l'exposition auront également l'occasion d'explorer de nombreux produits et équipements destinés aux sports émergents au Vietnam, tels que le pickle-ball et le padel, deux sports devenus populaires ces dernières années. La communauté des passionnés se renforce et attire de plus en plus l'attention du public.

Outre l'ampleur et la participation d'entreprises célèbres, le facteur qui attirera les visiteurs au Vietnam Sport Show 2024 sera une série d'activités professionnelles, tant dans la forme que dans la qualité. L'un des événements marquants sera le séminaire "Comment déterminer les sources de marchandises et les modèles économiques pour l'industrie du vélo et des articles de sport" organisé par la Chambre de Commerce et d'Industrie du Vietnam (VCCI). Elle visera à aider les entreprises à identifier des produits fiables nationales et internationales, tout en explorant les tendances du marché telles que les vélos électriques et les appareils de fitness intelligents.

Les participants découvriront les modèles commerciaux à succès, des magasins physiques aux stratégies de commerce électronique, tout en acquérant une compréhension plus approfondie du comportement des consommateurs et des tendances du marché au Vietnam et dans le Sud-Est de l'Asie. Des experts partageront des conseils pratiques sur la gestion de la chaîne d'approvisionnement et le développement commercial, aidant ainsi à doter les entreprises des outils nécessaires pour naviguer efficacement sur le marché concurrentiel des articles de cyclisme et de sport.

Outre des séminaires spécialisés, le Vietnam Sport Show 2024 promet d'apporter de nombreuses nouvelles activités, mises en œuvre par la société Vinexad et les unités participantes.

Texte et photos : Quang Châu/CVN