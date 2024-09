Prochainement une réunion du Comité mixte Vietnam - Chine sur l'économie et le commerce

>> Les flux d’investissements de la Chine vers le Vietnam s’accélèrent

>> La Chine ouvre davantage la porte aux exportations de produits agricoles du Vietnam

>> Le Vietnam détrône les Philippines et devient le plus grand exportateur de bananes vers la Chine

>> Le commerce vietnamo-chinois frôle les 130 milliards d'USD en huit mois

Photo : VNA/CVN

Selon Trinh Minh Anh, chef de bureau du Comité directeur interdisciplinaire pour l'intégration économique internationale, cette réunion sera présidée conjointement par le ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, et son homologue chinois.

Depuis 2004, la Chine demeure un grand partenaire commercial du Vietnam. Actuellement, elle est son deuxième marché à l’export et son premier marché d’importation.

Au cours des sept premiers mois de 2024, les importations vietnamiennes en provenance de Chine ont atteint 79,2 milliards d'USD. Les exportations du Vietnam vers la Chine se sont chiffrées à 33,4 milliards d'USD, soit une hausse de 7,5%, a indiqué Trinh Minh Anh dans un article.

Lors de ses entretiens avec la partie chinoise tenus récemment, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, a estimé que le commerce frontalier se développait de plus en plus. En outre, dans le contexte d’évolutions rapides, complexes et imprévisibles dans le monde et dans la région, le maintien de relations Vietnam - Chine stables, saines et leur approfondissement est une exigence objective, avec des implications importantes pour le développement à long terme de chaque pays ainsi que pour la paix, la stabilité et le développement de la région.

Dans le cadre de la mise en œuvre des préconisations des deux gouvernements, le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce a mené des activités de coopération avec de nombreuses localités chinoises à travers des protocoles d'accord sur la coopération économique et commerciale.

Ces protocoles d'accord visent à renforcer les échanges commerciaux avec des localités chinoises telles que Sichuan, région autonome Zhuang du Guangxi, Yunnan, Hainan et Shandong, au bénéfice de la coopération économique entre le Vietnam et la Chine.

Dans le but d’assurer que les protocoles d’accord de coopération entre le Vietnam et les localités chinoises soient pleinement mis en œuvre, les dirigeants du ministère de l'Industrie et du Commerce et les représentants des autorités des localités chinoises ont régulièrement effectué des appels téléphoniques, des entretiens et des échanges.

Ces activités continueront à être maintenues et développées, favorisant ainsi les relations économiques, commerciales et d'investissement entre le Vietnam et la Chine.

VNA/CVN