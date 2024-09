L’industrie automobile vietnamienne vise un million de ventes de véhicules en 2030

Le ministère de l’Industrie et du Commerce vient de soumettre un projet de stratégie de développement de l’industrie automobile vietnamienne jusqu’en 2030, avec une vision jusqu’en 2045 selon lequel le Vietnam vise environ un million de véhicules vendus par an d’ici 2030.

Photo : VNA/CVN

Le ministère de l’Industrie et du Commerce prévoit que d’ici 2030, le marché automobile vietnamien connaîtra une croissance moyenne de 14 à 16% par an, avec environ 1 à 1,1 million d’unités vendues, dont 350.000 véhicules électriques et hybrides (essence et électriques) et les véhicules solaires.

D’ici 2035, la production nationale de voitures devrait atteindre environ 1,5 million d’unités par an, répondant à 78% de la demande du marché et à l’exportation avec environ 90.000 unités, en mettant l’accent sur les voitures respectueuses de l’environnement.

Vision jusqu’en 2045, l’industrie automobile vietnamienne vise une croissance de 11 à 12%/an, pour atteindre 5 à 5,7 millions d’unités/an. En particulier, les véhicules électriques et les véhicules utilisant de l’énergie propre domineront avec environ 80 à 85% de part de marché. La production nationale connaîtra également une croissance spectaculaire, répondant à 80 à 85% de la demande domestique.

L’objectif est de développer une industrie automobile vietnamienne capable de répondre à la demande du marché intérieur, compétitive au niveau mondial, attirant les investissements, tournée vers la production de véhicules respectueux de l’environnement et le développement de clusters industriels.

Dans le projet, le ministère de l’Industrie et du Commerce a indiqué que le marché automobile vietnamien avait réalisé des progrès significatifs depuis 2011 avec une croissance continue. Le niveau moyen de possession de voitures par habitant au Vietnam en 2023 était de 63 voitures/1.000 personnes, dont 30/1.000 personnes pour les voitures de moins de neuf places.

En outre, le Vietnam vise également à promouvoir les industries de soutien. Plus précisément, le Vietnam renforcera la localisation de l’industrie automobile, avec un plan selon lequel d’ici 2030, 55 à 60% de la demande de composants et de pièces de rechange sera produite dans le pays, passant à 80 à 85% d’ici 2045.

Actuellement, l’industrie vietnamienne de l’ingénierie mécanique compte environ 30.000 entreprises, représentant près de 30% du nombre total d’entreprises manufacturières.

Selon ce ministère, pour renforcer la position des voitures vietnamiennes sur le marché et gagner la confiance des consommateurs, l’industrie doit se concentrer sur l’amélioration de la qualité des matériaux, ainsi que sur le renforcement de la capacité de production et de contrôle de la qualité.

CPV/VNA/CVN