Le rapport de faisabilité du projet de TGV Nord-Sud doit être finalisé sous peu

Photo : VNA/CVN

Dans le document, il a demandé au ministère des Transports de compiler et d’intégrer tous les commentaires de la réunion pour finaliser d’urgence le rapport d’étude de faisabilité.

Les points clés à clarifier comprennent la base du choix d’une vitesse de conception de 350 km/h pour le train à grande vitesse et la justification du non-choix d’une vitesse de conception de 250 km/h, ainsi que des arguments supplémentaires pour soutenir la nécessité de construire l’ensemble de la ligne sans phasage.

Selon le vice-Premier ministre, le transport de passagers est la fonction principale, répondant aux exigences de double usage pour la défense et la sécurité nationales, avec des dispositions pour le transport de marchandises si nécessaire.

Il est également nécessaire de procéder à une analyse de l’efficacité économique basée sur des indicateurs macroéconomiques, ainsi qu’à un mécanisme politique unique pour attirer les investissements et impliquer diverses parties prenantes dans des composantes spécifiques du projet.

Photo : VE/CVN

Le dirigeant a souligné que le développement de la ligne ferroviaire à grande vitesse doit assurer la cohérence, l’harmonisation et l’indépendance pour établir une industrie ferroviaire complète englobant le train à grande vitesse, le train urbain et les systèmes ferroviaires nationaux.

Le ministère de la Construction a été chargé d’examiner et de proposer un plan pour le développement du secteur de la construction ferroviaire du Vietnam, en identifiant les entreprises publiques et privées qui pourraient y participer.

En ce qui concerne le développement de la main-d’œuvre, le vice-Premier ministre a souligné la nécessité d’une planification proactive.

Le ministère de l’Éducation et de la Formation, le ministère des Transports et la Compagnie générale des chemins de fer du Vietnam (VNR) sont sur le point d’élaborer une proposition de développement des ressources humaines qui utilise le financement de l’État et facilite le transfert de technologie dans le développement des infrastructures, les machines, la fabrication et la gestion opérationnelle.

Le vice-Premier ministre a également demandé au ministère des Transports de définir clairement les responsabilités entre les autorités centrales et locales en fonction de leurs capacités, et de proposer des mécanismes pour aider les entreprises publiques et privées à s’engager dans la recherche et le développement de technologies mécaniques et d’automatisation.

Le ministère des Transports devrait terminer le rapport de faisabilité à soumettre au gouvernement d’ici le 7 octobre de cette année.

VNA/CVN