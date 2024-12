Immersion linguistique à la Journée européenne des langues 2024 à Hanoï

La Journée européenne des langues a rassemblé le 23 novembre petits et grands à l’Institut Goethe de Hanoï. Organisée pour la 13ᵉ fois, cette journée particulière met an avant les langues et cultures européennes à travers des cours et des rencontres enrichissantes.

Photo : VOV/CVN

Samedi 23 novembre, l’Institut Goethe de Hanoï a donc accueilli la 13ᵉ édition de la Journée européenne des langues, organisée par le Réseau des Instituts culturels de l’Union européenne (EUNIC). Cet événement, né d’une collaboration entre les instituts culturels et les ambassades, vise à promouvoir la diversité linguistique et culturelle, comme nous l’explique Steffen Kaupp, le directeur adjoint de l’Institut Goethe de Hanoï.

"Cette 13ᵉ Journée européenne des langues s’inscrit dans une tradition bien établie, fruit de plusieurs années de coopération entre les instituts culturels européens et les ambassades. Au Goethe, nous avons une équipe expérimentée qui, a travaillé avec rigueur à l’organisation de cette manifestation. Depuis plusieurs mois, nous avons multiplié les réunions, à la fois en ligne et en présentiel, pour affiner les préparatifs", dit-il.

Les visiteurs ont pu participer à des cours express de 30 minutes, animés par des experts, pour découvrir neuf langues européennes : le tchèque, l’anglais, le français, le finnois, l’allemand, l’italien, la gaélique, le polonais et l’espagnol. Ces ateliers ont permis aux participants d’apprendre des expressions basiques et de découvrir la richesse culturelle des pays représentés. Pour Bùi Thi Hà Giang, enseignante de français pour la délégation Wallonie-Bruxelles, c’est toujours une expérience forte…

"Pour rendre les cours de français plus attractifs, nous combinons apprentissage linguistique et découverte culturelle. L’an dernier, un élève m’a remerciée avec un bonbon. Ces moments restent gravés dans ma mémoire", confie-t-elle".

Pierre du Ville, délégué général Wallonie-Bruxelles au Vietnam, salue quant à lui l’enthousiasme des participants : "Je suis toujours admiratif de la réception des Vietnamiens par rapport au français et de leur capacité d’apprentissage. En moins d’une heure, ils saisissent déjà quelques fondamentaux. C’est assez remarquable!", dit-il.

Photo : CTV/CVN

Les visiteurs, eux, sont pour le moins enthousiastes… "J’apprends le français et je suis curieux d’en découvrir davantage sur la culture francophone. Cet événement nous offre l’opportunité d’explorer non seulement le français, mais aussi d’autres langues européennes comme le polonais ou l’espagnol. C’est la deuxième année que je participe, et je trouve que l’évènement répond toujours à mes attentes. Ce qui m’a le plus marqué cette fois, c’est le stand de l’Institut français de Hanoï : j’y ai trouvé des livres qui correspondaient parfaitement à mes recherches. J’avais prévu d’y aller avec des amis, mais ils étaient occupés aujourd’hui. Cela dit, si l’occasion se présente, je n’hésiterai pas à inviter d’autres personnes", partage l’un des visiteurs.

"Une fois sur place, j’ai découvert un espace culturel très riche et diversifié, qui offre aux enfants une réelle opportunité de s’ouvrir aux différentes cultures du monde. J’ai assisté à des cours d’anglais et d’allemand, et j’ai été particulièrement impressionnée par la classe d’allemand. C’est une langue que ni mes enfants ni moi-même n’avions jamais abordée auparavant, mais j’ai été agréablement surprise de voir mon aîné très enthousiaste et engagé pendant cette leçon", fait savoir un autre.

En clôture, un tirage au sort a apporté une touche d’euphorie, permettant aux participants les plus chanceux de repartir avec des souvenirs offerts par les différentes délégations culturelles. Mais au-delà des cadeaux, chacun est reparti enrichi d’une expérience unique, une passerelle entre les langues et les cultures.

Rendez-vous en 2025 pour une nouvelle édition, qui promet encore de révéler la richesse insoupçonnée des cultures européennes. Car, comme l’ont démontré les sourires et les éclats de voix entendus tout au long de la journée, les langues sont bien plus qu’un moyen de communication...

VOV/VNA/CVN