La beauté de Ninh Binh attire les foules pendant le Têt

Pendant le Têt 2025, la province de Ninh Bình (Nord) a connu une affluence touristique exceptionnelle, accueillant plus de 700.000 visiteurs, soit une augmentation de 17% par rapport au Têt 2024. Parmi ces visiteurs, 130.723 étaient des touristes étrangers.

Photo : VNA/CVN

Les recettes touristiques ont également connu une forte croissance, atteignant près de 1.000 milliards de dôngs, soit une hausse de 20%.

Le pic de fréquentation a été observé lors des trois derniers jours des congés du Têt, avec 230.000 visiteurs enregistrés le 2 février. Les sites les plus prisés par les touristes ont été la pagode Bai Dinh (70.000 visiteurs), Tràng An (25.000) et le site de l’ancienne capitale Hoa Lu (8.500).

Photo : VNA/CVN

Grâce à une préparation minutieuse des autorités locales et des opérateurs touristiques, la sécurité et la gestion des flux touristiques ont été assurées de manière efficace, renforçant l'image positive du tourisme à Ninh Bình.

VNA/CVN