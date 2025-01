Grandes promotions chez Saigontourist

L’hôtel Grand Saigon vous invite à célébrer le Têt dans une ambiance festive et chaleureuse ! Profitez de forfaits spéciaux dans le cadre du programme “Banquet printanier” incluant une décoration traditionnelle, des photos souvenirs instantanées et des offres exclusives sur vos événements. Réservez dès maintenant pour un Nouvel An inoubliable et créez des souvenirs précieux avec vos proches ! Au programme “Happy Hour”, un acheté, un offert au Rooftop Grand Lounge (de 15h00 à 17h00) et au Bar des Amis (de 17h00 à 19h00).

Photo : Saigontourist/CVN

Le Rex Saigon propose pour 399.000 dôngs deux bières locales (333, Saigon Special ou votre préférée) accompagnées de délicieux rouleaux de printemps, préparés avec des ingrédients frais et locaux. L’offre idéale pour découvrir les saveurs du Vietnam.

De nombreux programmes attrayants

Le Majestic Saigon sert un buffet de fruits de mer au barbecue tous les samedis soirs au Sky bar pour 1,2 million de dôngs/adulte, comprenant des boissons non alcoolisées, de l’eau minérale, de la bière et du vin français haut de gamme. Le buffet barbecue organisé en semaine coûte 1,2 million de dôngs/adulte (groupe de plus de 50 personnes).

Le Continental Saigon offre une réduction de 5% sur la location de salles de réunion pour les clients, de 10% sur la location de salles de réunion avec déjeuner et une salle de mariage gratuite pour les réservations de plus de 30 tables.

L’hôtel Kim Dô sert des banquets de mariage à partir de 5,5 millions de dôngs/table, une nuit gratuite à l’hôtel, deux heures de boissons non alcoolisées gratuites, de l’eau minérale ou un bon d’achat gratuit ; 5% de réduction pour les mariages de 15 tables ou plus.

L’Oscar Saigon propose un programme “Happy Hour” offrant 10% de réduction sur les prix des menus à la carte et 15% sur les boissons entre 15h00 et 17h00.

Le Dê Nhât offre une réduction de 20% sur les tarifs de location des salles de conférence ; de 10% à 50% sur les services culinaires, les salles de réunion et les mariages pour les associations de compatriotes, les associations d’affaires et les clubs de tennis.

Photo : Saigontourist/CVN

Le Dông Khanh propose un déjeuner gratuit pour dix tables et un dîner gratuit pour 15 ; un programme de buffet végétarien “Achetez cinq billets et obtenez-en un supplémentaire gratuit” ainsi qu’un certain nombre d’offres pour les fêtes et réunions de fin d’année.

Le Thiên Hông offre une réduction de 20% sur les prix de location de la salle de conférence lorsque les clients réservent des services de restauration et de boissons à l’hôtel ; un buffet végétarien “achetez dix billets et obtenez-en un gratuit”, ou 10% de réduction lorsque les clients achètent dix billets.

Célébrez le printemps au Village touristique de Binh Quoi ! Profitez du “Dîner de célébration printanière” dans tous les établissements et tentez votre chance avec le programme “Choisir la fortune en début d’année”.

Dans l’ensemble du pays

Dans le Sud, l’hôtel Saigon - Vinh Long offre une réduction de 10% sur les chambres et salles de conférence sauf pour les réservations de banquet ; de 10% sur la location du hall et de la salle de conférence (y compris la réservation d’une fête), son karaoké gratuit pendant deux heures pour les fêtes entre 50 et 100 personnes.

Dans le Centre, le complexe Saigon - Ninh Chu offre une réduction de 20% sur les tarifs de location des salles de réunion.

Le Yasaka Saigon - Nha Trang donne immédiatement des bons aux clients utilisant les services de restauration et de boissons. Les groupes de 10 personnes ou plus qui commandent des repas au restaurant du jardin bénéficieront de deux repas gratuits pour 10 repas. Les groupes de moins de 10 personnes bénéficient d’une réduction de 10% sur les prix des menus.

Le Saigon - Ban Mê propose des forfaits promotionnels attractifs d’une valeur allant de 1,88 million de dôngs à 10,88 millions pour tous types de fêtes de 40 à 400 invités.

Le Saigontourane propose une réduction de 10% sur les menus à la carte. Le service de salle de réunion d’une journée complète ne coûte que de 1,8 à 6 millions de dôngs et de 1,2 à 4,2 millions de dôngs pour une demi-journée.

Dans le Nord, le Saigon - Phu Tho offre jusqu’à 50% de réduction sur les salles de conférence aux clients qui réservent des repas, seulement de 3 à 11 millions de dôngs pour une demi-journée et de 4 à 20 millions de dôngs pour une journée complète.

Le Saigon - Ha Long lance une fête de fin d’année et une fête du Nouvel An avec un prix forfaitaire à partir de 400.000 dôngs/personne. Pour les noces, des promotions seront appliquées sous la forme de chèques-cadeaux pour un séjour de trois jours et deux nuits à Dà Lat, Mui Né, Phu Quôc ou Mong Cai.

Enfin, le Majestic - Mong Cai offre aux clients, qui réservent une fête de mariage, une nuit gratuite à l’hôtel, sans frais pour l’organisation du programme.

Minh Thu/CVN