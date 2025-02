Têt à Lâm Dông : 380.000 visiteurs, en hausse de 35,7% en un an

Photo : VNA/CVN

L’affluence a été particulièrement forte entre le 30 janvier et le 2 février, avec un taux d’occupation des hôtels 3 à 5 étoiles oscillant entre 75 et 85%, et un taux d'occupation de 60 à 70% pour les établissements d'hébergement plus modestes.

Plusieurs sites touristiques de la province avaient préparé des événements spéciaux pour l'occasion. La Vallée de l’Amour, à Dà Lat, a notamment proposé des festivités printanières, tandis que la forêt de Madagui a mis en place des offres promotionnelles. La ville de Dà Lat a, quant à elle, attiré plus de 102.000 visiteurs, dont 13.000 étrangers.

VNA/CVN