Programme musical entre jeunes vietnamiens et chinois à Hanoï

Un programme musical entre jeunes vietnamiens et chinois sur le thème "Chanter ensemble en amitié" a eu lieu dans la soirée du 26 novembre à Hanoï.

Photo : Ngoc Bich/VNA/CVN

Le spectacle a été organisé conjointement par l'Académie nationale de musique du Vietnam et l’Institut des arts du Guangxi (Chine).

Il a réuni près de 500 spectateurs des deux pays, qui ont pu profiter de nombreuses chansons folkloriques vietnamiennes et chinoises, ainsi que d’une symphonie intitulée "Vietnam - Chine".

Selon des représentants du Guangxi, ces dernières années, les universités d'arts musicaux de cette province chinoise et du Vietnam ont échangé d'excellents jeunes artistes et se sont coordonnées pour organiser des événements musicaux et des formations en faveur de jeunes talents.

VNA/CVN