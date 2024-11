La transmission de l’art de la danse xòe du peuple thai sur un bon pied

Photo : VNA/CVN

Au rythme du xoè, les élèves de trois écoles affiliées à l’Université du Nord-Ouest se sont réunis avec enthousiasme dans la cour pour un événement extrascolaire particulier. Ils ont plongé dans un espace culturel vibrant, découvrant les six danses traditionnelles xoè les plus anciennes de l’ethnie Thai.

"Ce programme est passionnant. Il nous permet d'explorer différentes formes de danse xoè des Thais et de découvrir la diversité culturelle de notre pays", partage Nguyên Ngoc Bao An, élève en 4e.

Sur une scène décorée aux couleurs typiques des Thais, reprenant des codes inspirés de la communauté, comme l’utilisation de la flûte de pan et du foulard Piêu, symboles de l’ethnie, les équipes en compétition ont démontré leur maîtrise des six danses traditionnelles : kham khen moi lau (présenter le foulard et inviter à boire) ; pháxí (découper en quatre) ; nhôm khan (lancer le foulard) ; dônhôn (mouvements gracieux) ; kham khen (se serrer la main et se rassembler) ; om lom tôp mu (former un cercle et taper des mains).

Sous une musique entraînante et des applaudissements enthousiastes, les danseurs en costumes traditionnels exécutaient des mouvements fluides et parfaitement synchronisés.

"En tant que jeune Thai, je suis ravi et fier de partager la beauté du xoè et la culture de mon ethnie. Mon souhait est d'inciter les autres à s'impliquer dans la préservation de cette danse", explique Lò Duc Anh, élève en terminale et chorégraphe de son équipe.

"Bien que je sois originaire de l'ethnie Thai, je n'avais jamais participé à un festival folklorique. Ce concours de connaissances est une excellente idée pour inciter les jeunes Thai à découvrir et promouvoir la richesse de leur culture", indique Hà Thùy Vy, une élève en 4e.

D’après Nguyên Anh Dàn, professeur de musique et organisateur de ce concours, le programme "Retour à la région patrimoniale" a pour but de mettre en lumière les spécificités des cultures ethniques et d'impliquer les élèves dans la préservation de ces traditions, en particulier celle du xoè.

"C’est la première fois que nous consacrons un programme entier au xoè, une véritable fierté des Thais. Nous envisageons également d’organiser un événement similaire sur l’ethnie Mông et sa danse avec la flûte de pan. À l’avenir, nous souhaitons multiplier les concours de connaissances sur les diverses minorités ethniques, chaque école étant responsable d’un thème particulier", indique-t-il.

Intégrer les différentes formes de culture folklorique dans le programme éducatif est une initiative importante, qui enrichit les activités extra-scolaires et permet de promouvoir la richesse du folklore local.

