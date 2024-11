La beauté ravissante du pont d'Or et du mont Bà Den mise en valeur dans un journal britannique

Photo : SW/CVN

Les images, qui présentent notamment la beauté surréaliste du pont d'Or et de la majestueuse mer de nuages vue du sommet du mont Bà Den, ont suscité un vif intérêt auprès du lectorat international. Selon le journal britannique, ces photographies incitent irrésistiblement à planifier un voyage immédiat vers ces lieux.

Ces clichés, riches en couleurs et en composition, illustrent parfaitement la coexistence harmonieuse entre l'activité humaine et la nature, suscitant un profond désir d'explorer le Vietnam.

Daniel Kordan, photographe professionnel de 35 ans, est spécialisé dans la photographie aérienne. Il a beaucoup voyagé, capturant des paysages à couper le souffle au Japon, au Myanmar, en Antarctique, en Islande et en Italie. Sa visite au Vietnam lui a donné l'occasion de dépeindre la beauté du pays, à travers des monuments de la nature tels que la cascade de Ban Giôc, la montagne Mat Thân (Cao Bang), les plantations de thé de Long Côc (Phu Tho), les sites pittoresques de Tràng An (Ninh Binh), Ha Long (Quang Ninh) et Mù Cang Chai (Yên Bai)...

Au-delà des paysages naturels, sa collection présente également à la communauté internationale les nouvelles attractions touristiques vietnamiennes, parmi lesquelles le pont d'Or du complexe Sun World Bà Nà Hills (Dà Nang) qu'il décrit comme "une source d'inspiration inépuisable pour la photographie aérienne". Daniel propose une perspective inédite du pont d'Or, capturé dans les teintes rosées de l'aurore, sublimé par la brume matinale qui enveloppe cette structure exceptionnelle.

Situé au complexe Sun World Ba Na Hills de Dà Nang, le pont d'Or est devenu une attraction symbolique du Vietnam. Cette structure unique de 152 m, soutenue par deux mains géantes, a été reconnue par le Daily Mail comme l'une des 10 nouvelles merveilles mondiales, notamment pour son aspect extraordinaire dans la brume matinale ou au crépuscule. "Il est nécessaire d'utiliser de nombreux types différents d'objectifs et de filtres pour s'adapter aux différentes conditions lumineuses et angles", a-t-il expliqué au Daily Mail. Son travail a abouti à une image saisissante des châteaux de Bà Nà, qui brillent progressivement au milieu des nuages alors que la nuit tombe lentement.

L'une des images phares de sa collection représente le "chapeaux nuageux" au sommet du mont Bà Den (Tây Ninh). Le cliché révèle la beauté mystérieuse du "Toit du Sud" à l'aube, mettant en valeur la statue de Bouddha Tây Bô Da Son sur la montagne. Par cette réalisation, Daniel souhaite "susciter émerveillement et admiration parmi la communauté internationale" et "encourager les lecteurs à découvrir ce patrimoine culturel et naturel exceptionnel".

La reconnaissance internationale des photographies du mont Ba Den n'est pas un phénomène nouveau. En 2024, parmi plus de 415.000 œuvres soumises par 74.000 photographes issus de 206 pays et territoires, le cliché de la statue de Bouddha au sommet du mont Bà Den, réalisé par le photographe Trân Tuân Viêt, s'est distingué comme le seul représentant vietnamien sélectionné aux Sony World Photography Awards. L'œuvre a été exposée à Somerset House, Londres, en avril 2024.

À cette période, le mont Bà Den a suscité un vif intérêt médiatique international, recevant les éloges unanimes de publications prestigieuses telles que le Daily Mail, The Mirror, Daily Record, Euronews, The Times.

La diffusion d'images remarquables du Vietnam dans les médias internationaux constitue une opportunité précieuse pour faire la promotion du tourisme national à l'échelle mondiale. À travers l'objectif de Daniel Kordan, le Daily Mail aspire à "insuffler le désir de voyage" aux lecteurs du monde entier.

VNA/CVN