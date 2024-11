Présentation de la culture vietnamienne au Laos

Le 19 novembre, à Vientiane, l'Association des femmes du ministère lao des Affaires étrangères a organisé l'événement "Thé 2024" pour les femmes diplomates, les épouses des cadres du corps diplomatique et des organisations internationales au Laos.

Lors de l’événement, les représentantes vietnamiennes ont porté la tunique traditionnelle (ao dài) et interprété des chants et des danses du Vietnam.

L’ambassade du Vietnam a également ouvert deux stands pour présenter aux délégués la cuisine vietnamienne, notamment celle de la capitale Hanoï.

Le "Thé 2024" organisé par l'Association des femmes du ministère lao des Affaires étrangères est un événement annuel permettant aux femmes diplomates et aux épouses des cadres du corps diplomatique et des organisations internationales au Laos de se rencontrer et de présenter la culture de leurs pays.

