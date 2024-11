Le Vietnam promeut les valeurs du patrimoine culturel pour un avenir durable

>> Hôi An attire les visiteurs par de circuits touristiques attrayants

>> Exposition de calligraphie à l’occasion de la Journée du patrimoine culturel du Vietnam

>> Le complexe paysager de Tràng An digne d'un patrimoine mondial

Photo : VNA/CVN

Le patrimoine culturel du Vietnam comprend à la fois matériel et immatériel, avec une valeur historique, culturelle et scientifique. Non seulement il enrichit la vie spirituelle, mais constitue également une ressource clé pour le tourisme et le développement durable.

Selon les chiffres du Département du patrimoine culturel du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, à la mi-2024, le Vietnam comptait plus de 40.000 vestiges, dont huit sites du patrimoine mondial, 130 vestiges nationaux spéciaux et environ 70.000 patrimoines culturels immatériels.

Quinze patrimoines culturels immatériels du Vietnam ont été inscrits sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité et sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente; neuf patrimoines documentaires inscrits sur le Registre Mémoire du monde.

Photo : Minh Duc/VNA/CVN

498 patrimoines culturels immatériels ont été inscrits sur la Liste nationale du patrimoine culturel immatériel et 265 artefacts et groupes d’artefacts ont été reconnus par le Premier ministre comme trésors nationaux. En particulier, le complexe paysager de Tràng An est le seul patrimoine mondial mixte non seulement au Vietnam mais aussi en Asie du Sud-Est.

Le patrimoine culturel contribue de manière significative au tourisme. Entre 2016 et 2019, le nombre de touristes visitant les sites du patrimoine a considérablement augmenté et les revenus du tourisme ont également augmenté, générant des ressources pour le pays et le développement économique local.

De même, le gouvernement a investi des milliards d'USD pour préserver et promouvoir le patrimoine, en soutenant les localités dans la restauration et la conservation des monuments. Ces œuvres ont attiré de nombreux touristes, augmentant ainsi la valeur culturelle du pays.

Le patrimoine culturel immatériel est également conservé et promu par la collecte, la recherche, la restauration et l’organisation de présentations, créant ainsi des opportunités de développement économique et améliorant la vie culturelle des communautés.

Photo : Minh Duc/VNA/CVN

De plus, ces valeurs permettent à l’industrie touristique de se développer, de créer des emplois et de changer la structure économique. Par exemple, après 20 ans d’inscription au patrimoine mondial, Hôi An est devenue une destination touristique clé, représentant plus de 70% du produit intérieur brut de la ville.

L’utilisation des technologies numériques pour la gestion et la conservation du patrimoine devient de plus en plus importante. Le programme de numérisation du patrimoine culturel vietnamien 2021-2030 vise à créer une base de données partagée pour le préserver et le développer.

Dans le cadre de cette initiative, l’Institut national de la culture et de l’art du Vietnam (VICAS) a stocké et numérisé une grande quantité de données sur le patrimoine culturel immatériel, contribuant ainsi à préserver et à étudier les traditions culturelles nationales, un travail essentiel pour leur protection à long terme.

Photo : VNA/CVN

Ces dernières années, le gouvernement et le Parti ont reconnu l’importance du patrimoine, le considérant comme un moteur du développement durable et de l’intégration internationale.

En 2001, la 9e session de l’Assemblée nationale de la Xe législature a adopté la Loi sur le patrimoine culturel. Il s’agit de la base juridique la plus élevée pour protéger et promouvoir les valeurs du patrimoine culturel du Vietnam.

En 2005, le Premier ministre a décidé de déclarer le 23 novembre "Journée du patrimoine culturel vietnamien" afin de promouvoir les traditions et le sens des responsabilités de tous les acteurs intéressés et d’encourager les communautés locales à s’engager dans la protection et la promotion du patrimoine culturel national.

VNA/CVN