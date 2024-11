Hanoï accueillera le Festival asiatique de danse 2024

Selon le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, l’événement offrira aux artistes l’occasion de se réunir pour présenter et promouvoir la valeur de l’art de la danse asiatique auprès de leurs amis internationaux.

Chaque performance sera évaluée en fonction de facteurs tels que la structure, le langage de la danse, l’interprétation musicale, la représentation des personnages et l’utilisation de l’espace, du temps et des accessoires. La technique de jeu des artistes sera également essentielle pour la présentation de la pièce.

Les organisateurs encouragent la présentation de nouvelles œuvres qui reflètent l’identité culturelle des pays participants, offrant un portrait vivant de la société et des peuples. De plus, les œuvres doivent faire preuve de créativité dans la forme et intégrer d’autres formes d’art pour améliorer la qualité et la beauté des spectacles de danse.

En outre, les artistes de danse vietnamiens et étrangers devraient échanger diverses expériences à travers des performances imprégnées de l’identité culturelle nationale de chaque territoire et pays représentant les couleurs de la vie quotidienne.

Cet événement fait suite au Festival international de danse 2024 qui s’est tenu en août dans la province de Thua Thiên Huê, réunissant près de 500 artistes et acteurs de neuf pays (les Philippines, la Chine, l’Inde, l’Indonésie, la Malaisie, le Cambodge, le Laos, les Émirats arabes unis et le Vietnam).

Au total, cinq médailles d’or et dix médailles d’argent ont été décernées à des performances de haute qualité artistique de l’Université militaire de la culture et des arts, de la Troupe artistique du Laos, de la Troupe artistique d’Indonésie, de l’Académie de danse du Vietnam et de l’Opéra-Ballet du Vietnam.

