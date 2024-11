Deux écrivains vietnamiens reçoivent les Prix des écrivains d'Asie du Sud-Est

Deux écrivains vietnamiens, Nguyên Binh Phuong et Nguyên Môt, se sont vu décerner le Prix des écrivains d'Asie du Sud-Est (S.E.A Write Award) 2022-2023 par la famille royale thaïlandaise et l'Association des écrivains thaïlandais, un Prix réservé aux écrivains et poètes exceptionnels des pays d'Asie du Sud-Est.