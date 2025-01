Le Vietnam attire les foules : un succès touristique sans précédent en 2024

Photo : VNA/CVN

Fort d'une croissance exponentielle du nombre de visiteurs et de revenus générés, le tourisme s'impose comme un pilier incontournable de l'économie nationale, stimulant le développement régional et contribuant significativement à l'enrichissement du tissu économique vietnamien.

Objectifs atteints

En 2024, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a lancé une vaste collaboration avec les autorités locales afin de fluidifier les procédures administratives, de promouvoir des produits touristiques uniques et d'offrir des services de qualité, le tout dans un environnement accueillant et sécurisé, favorisant ainsi le développement d'un tourisme durable. Grâce à ces efforts, le Vietnam a renforcé sa réputation en tant que destination sûre et accueillante sur la carte touristique régionale et mondiale.

Le ministre Nguyên Van Hùng a indiqué qu'en 2024, son ministère avait organisé pour la première fois avec succès le programme de promotion du tourisme et du cinéma vietnamien aux États-Unis, intitulé "Vietnam - La nouvelle destination du cinéma mondial". L'événement avait reçu des éloges de la part des États-Unis et des cinéastes de renommée mondiale. À la suite de cette conférence, plusieurs accords de coopération avaient été signés, et au moins cinq équipes de tournage internationales se rendront bientôt au Vietnam.

Photo : CTV/CVN

En parallèle, une série d'événements d'envergure ont été organisés avec succès, mettant en lumière la richesse du patrimoine culturel vietnamien et stimulant le développement de niches touristiques émergentes comme le tourisme rural, cinématographique et d'aventure. En 2024, le ministère a lancé plusieurs programmes de promotion du tourisme en Chine, en Europe et en Russie, qui ont marqué les esprits par leur créativité et leur efficacité, contribuant ainsi à la croissance touristique du Vietnam.

Le Vietnam a également accueilli la première conférence internationale sur le tourisme rural à Hôi An (province de Quang Nam). De plus, l'année nationale du tourisme 2024 a été organisée à Diên Biên, avec une série d'activités de promotion qui ont stimulé la croissance touristique dans des domaines clés : nombre de visiteurs, revenus, hébergement, restauration, et loisirs.

Le programme de stimulation du tourisme intérieur, intitulé "Les Vietnamiens voyageant au Vietnam - Vietnam que j'aime", a été mis en place dans de nombreuses régions pour attirer les visiteurs, avec de nouveaux programmes et des offres de qualité, enrichissant ainsi l'expérience des voyageurs. L'accent a été mis sur la qualité des services, la sécurité, un environnement propre et une expérience touristique agréable.

En parallèle, de nombreux modèles de tourisme innovants et durables, axés sur l'intelligence artificielle et l'écologie, ont émergé dans diverses régions du Vietnam, offrant aux voyageurs des expériences uniques et respectueuses de l'environnement

Le tourisme, un secteur stratégique

L'année 2024 se clôture sur une note triomphale, le secteur touristique ayant démontré une résilience et un dynamisme remarquables. Cependant, de nombreux défis subsistent pour transformer le potentiel touristique du Vietnam en une locomotive économique pérenne capable d'attirer toujours plus de visiteurs dans les années à venir.

Photo : VNA/CVN

Selon l'Autorité nationale du tourisme, l'objectif pour 2025 est de retrouver le niveau d'activité touristique d'avant la pandémie de COVID-19, avec l'ambition d'attirer entre 22 et 23 millions de visiteurs internationaux, et 120 à 130 millions de touristes domestiques, tout en maintenant une croissance de 8-9% par an pour le tourisme intérieur. Le secteur vise à hisser sa contribution au PIB national entre 6 et 8%, générant ainsi des revenus touristiques colossaux, estimés entre 980 et 1.050 milliards de dôngs, et créant ainsi un formidable moteur de croissance économique, tout en créant 5,5 millions d'emplois, dont 1,8 million d'emplois directs.

D'ici 2030, le Vietnam ambitionne de faire du tourisme un pilier de son économie, privilégiant une croissance verte et durable. L'objectif est d'accueillir 35 millions de visiteurs internationaux et 160 millions de touristes nationaux.

Le vice-directeur de l'Autorité nationale du tourisme, Hà Van Siêu, a précisé que pour atteindre ces objectifs ambitieux, tels que ceux bénéficiant d'accords de suppression de visas, de connexions aériennes directes et un potentiel de croissance élevé. En parallèle, il est essentiel de lever les obstacles institutionnels pour favoriser le développement du secteur.

En 2025, le secteur du tourisme vietnamien s'attend à bénéficier du soutien des représentations diplomatiques vietnamiennes à l'étranger pour exploiter au mieux les opportunités et renforcer la position du Vietnam à l'international. Des événements comme la "Semaine de la culture vietnamienne" à l'étranger seront multipliés pour promouvoir non seulement la culture et le tourisme, mais aussi les échanges sportifs, favorisant ainsi des coopérations multiformes.

Le secteur mettra également l'accent sur l'expansion de nouveaux marchés clés et l'amélioration de la qualité des produits touristiques, comme le tourisme de conférence (MICE) et le tourisme golfique. Grâce à une stratégie d'innovation fondée sur la formation et le numérique, le secteur touristique vietnamien offrira des produits et des services toujours plus attractifs, consolidant ainsi sa position de leader dans le paysage économique vietnamien.

VNA/CVN