Hanoï lance le programme "Stand numérique - Élever le statut des commerçants de la capitale"

La ville de Hanoï met actuellement en œuvre une solution innovante pour accélérer le développement de son économie numérique avec le lancement du programme "Stand numérique - Élever le statut des commerçants de la capitale".

Photo : Khanh Hòa/VNA/CVN

Cette initiative s'inscrit directement dans les objectifs ambitieux fixés par la ville : porter la part de l'économie numérique à 30% du Produit intérieur brut régional (PIBR) d'ici 2025 et à 40% à l'horizon 2030.

Au cœur du projet, Hanoï s'apprête à inaugurer un "stand numérique des produits de la capitale" sur la plateforme de commerce électronique Shopee. Ce dispositif intégrera également plusieurs solutions technologiques avancées pour les entreprises participantes, notamment signature numérique, contrats électroniques, factures électroniques et système de traçabilité des produits.

Le Service municipal des sciences et des technologies sera chargé d'accompagner et de connecter les entreprises locales de technologie numérique avec les producteurs souhaitant rejoindre le programme, afin de stimuler le marché technologique de la ville.

Les entreprises proposant des produits OCOP (À chaque commune son produit) devront répondre à des critères stricts : certification OCOP valide, garantie de la qualité des marchandises, respect des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire, ainsi qu'origine claire et vérifiable.

Parallèlement, le Service du tourisme conseillera les entreprises touristiques dans la commercialisation de leurs services sur le stand numérique, et assurera une promotion active auprès des visiteurs.

Les objectifs sont ambitieux : d'ici 2025, Hanoï souhaite que plus de 60% de ses produits OCOP - à l'exception des produits agricoles, aquatiques frais ou semi-transformés - soient présents sur le stand numérique. Toutes les entreprises participantes devront par ailleurs utiliser des solutions technologiques numériques dans leurs activités commerciales.

À plus long terme, d’ici 2030, la ville vise à porter la part de l'économie numérique à 40% du PIBR et souhaite que 100% des produits OCOP de Hanoï (hors produits frais et semi-transformés) soient commercialisés sur des plateformes numériques.

VNA/CVN