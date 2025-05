Hô Chi Minh-Ville

Produits des zones montagneuses et peuplées de minorités ethniques de Cao Bang présentés à HCMV

La "Semaine de présentation des produits des minorités ethniques et des zones montagneuses de la province de Cao Bang en 2025" dans la mégapole du Sud se déroule du 16 au 18 mai 2025. Elle est organisée par le Service de l'industrie et du commerce de Cao Bang (Nord), en coopération avec le Centre de promotion des investissements et du commerce de Hô Chi Minh-Ville (ITPC).

Le programme de promotion commerciale vise à présenter l'image, le potentiel et les atouts de Cao Bang, tout en renforçant la coopération et les échanges commerciaux entre cette province montagneuse du Nord et la mégapole du Sud.

Il soutient également les entreprises, coopératives et établissements de production de Cao Bang dans leurs efforts de mise en relation et de promotion auprès de distributeurs et d'entreprises de Hô Chi Minh-Ville des produits agricoles répondant aux normes d'exportation, des produits certifiés OCOP (One Commune, One Product - Chaque commune, un produit) ou reconnus comme produits industriels ruraux typiques, ainsi que d'autres produits locaux emblématiques.

Les produits du terroir

Dans son discours d'ouverture de la Semaine, Đồng Thị Kiều Oanh, directrice du Service de l'industrie et du commerce de Cao Bang, a souligné que la province exploitait progressivement et efficacement ses atouts en matière de produits OCOP, de produits industriels ruraux typiques et de spécialités locales.

Jusqu'à ce jour, 61 ont été reconnus comme produits industriels ruraux typiques à l'échelle provinciale, dont 15 au niveau régional et 5 au niveau national. La province compte également 144 produits certifiés OCOP selon les normes provinciales (131 de 3 étoiles et 13 de 4 étoiles).

Certains produits agricoles transformés de Cao Bang, comme poudre d'épices bio, vermicelle de tolomane, vermicelle de riz séché à cinq couleurs..., ont déjà conquis des marchés exigeants tels que les États-Unis, le Japon et l'UE. Le riz gluant, les produits à base de phyllostachys (espèce de bambou), d'extrait de polygonum multiflorum (renouée multiflorée) rouge et d'autres plantes médicinales locales sont également très appréciés par les visiteurs internationaux pour leur qualité et leur originalité.

Lors de l'événement, une quinzaine d'entreprises, de coopératives et d'établissements de production et de commerce de Cao Bang ont présenté près de 80 types de produits : gelée végétale noire, vermicelle de tolomane, vermicelle de riz séché à cinq couleurs, riz gluant parfumé de Bao Lac, bánh chưng (gâteau carré de riz gluant, farci de viande et de haricots), bánh khảo (gâteau sec de farine de riz grillé), thés Giao Cô Lam et Kolia, saucisse à la chinoise, viande fumée, instruments aratoires manuels du village de forgerons de Phúc Sen, et bien d'autres produits agricoles.

L'événement constitue un levier pour permettre aux produits agricoles de Cao Bang de s'imposer sur le marché de Hô Chi Minh-Ville, ouvrant de grandes perspectives de consommation, de production et d'amélioration des conditions de vie des populations issues des minorités ethniques et des zones montagneuses.

"Il ne s’agit pas seulement d’un programme de promotion commerciale, mais d’une action concrète visant à mettre en œuvre les politiques et directives du Parti et de l’État en matière de développement socio-économique dans les zones montagneuses et peuplées de minorités ethniques, dans le cadre du programme OCOP. Nous espérons pouvoir bénéficier du soutien et de la coopération des agences, unités, entreprises et consommateurs de Hô Chi Minh-Ville pour le développement de la production, du commerce et de la consommation des produits de Cao Bang", a souligné Đồng Thị Kiều Oanh.

Coopération et liens régionaux renforcés

Cao Thi Phi Vân, directrice adjointe de l'ITPC, a rappelé le rôle moteur de Hô Chi Minh-Ville, centre majeur de l’économie, de la finance, du commerce, de la culture, de la science, de l’innovation, de l’éducation et de la formation de la Région économique clé du Sud et du pays. Avec son statut de porte d'entrée vers la région et le monde, la ville œuvre à établir activement des liens interrégionaux, favorisant ainsi la mise en valeur du potentiel et des ressources des provinces du Nord et du Centre, dans une perspective de développement durable.

Sur la période 2023-2024, le programme de coopération pour le développement socio-économique entre Hô Chi Minh-Ville et plusieurs localités du Nord et du Centre a donné lieu à des résultats positifs dans de nombreux domaines. En particulier, l'ITPC, en coordination avec le Service municipal de l'industrie et du commerce, a organisé de nombreuses activités de promotion commerciale et d'investissement, telles que : programme "Quintessence des villages artisanaux et spécialités régionales", conférence de mise en relation de l'offre et de la demande entre Hô Chi Minh-Ville et d'autres localités, formations destinées à renforcer les capacités de promotion commerciale et d'investissement pour les entreprises de ces régions.

Les programmes de coopération entre Hô Chi Minh-Ville et Cao Bang recèlent encore de nombreux potentiels inexploités, notamment dans les domaines du commerce, de l'investissement et du tourisme. Dans les temps à venir, les deux localités renforceront leur coordination pour organiser des mises en relation commerciales, promouvoir les investissements, encourager la consommation des produits locaux et attirer des projets clés favorisant le développement socio-économique de Cao Bang.

La coordination entre l'ITPC et le Service de l'industrie et du commerce de Cao Bang pour la mise en œuvre de cette "Semaine de présentation des produits des minorités ethniques et des zones montagneuses" constitue une action concrète dans le cadre de l’accord de coopération entre les deux localités dans le domaine de la promotion commerciale.

Texte et photos : Tân Dat/CVN