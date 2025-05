Le Vietnam et les États-Unis renforcent leur coopération économique et financière bilatérale

Le Département du Trésor américain souhaite renforcer ses relations économiques et financières avec le Vietnam et se tient prêt à aborder les questions en suspens, a déclaré Robert Kaproth, secrétaire adjoint aux Finances internationales au Département du Trésor américain.

Il a fait cette déclaration lors d'une récente séance de travail avec une délégation du ministère vietnamien des Finances à Washington D.C., au cours de laquelle les deux parties ont discuté des mesures visant à renforcer les liens économiques et financiers entre les deux pays, selon le ministère vietnamien des Finances.

Appréciant hautement les efforts du gouvernement vietnamien dans le contexte actuel, Robert Kaproth a déclaré que le Bureau du représentant américain au Commerce est chargé des négociations sur un accord commercial bilatéral avec le Vietnam, mais que le Département du Trésor américain continue de suivre de près les discussions.

L'hôte a fait part des préoccupations des États-Unis concernant le déséquilibre commercial croissant entre les deux pays, le jugeant intenable. Il a également souligné l'importance de mettre en œuvre des mesures de contrôle douanier pour lutter contre les transbordements illégaux et les fraudes à l'origine qui contournent les mesures de recours commercial.

De son côté, le vice-ministre des Finances, Cao Anh Tuân, a déclaré que le Vietnam et les États-Unis possédaient des structures économiques complémentaires. Le Vietnam connaît une forte demande pour les produits où les États-Unis sont forts dans des secteurs tels que l'énergie, les hautes technologies, l'aviation, les machines et l'agriculture.

Les biens de consommation vietnamiens offrent aux consommateurs américains un large éventail d'options économiques sans concurrence directe avec les industries nationales américaines.

Soulignant les intérêts stratégiques et économiques communs des deux pays, Cao Anh Tuân s'est dit convaincu que le renforcement de la coopération économique et financière bilatérale ouvrirait de nouvelles perspectives de collaboration et servirait de symbole de confiance et de partenariat stratégique global substantiel pour la prospérité mutuelle.

Il a également souligné les efforts et initiatives importants du Vietnam visant à établir des liens commerciaux et d'investissement durables, équilibrés et mutuellement bénéfiques. Le vice-ministre Cao Anh Tuân a affirmé que le Vietnam mettait en œuvre de nombreuses mesures pour renforcer l'inspection et le contrôle afin de garantir des pratiques commerciales équitables. Il a souligné que le ministère des Finances et le gouvernement vietnamien étaient ouverts à la poursuite des discussions avec les États-Unis sur ces questions.

Il a également proposé que le Département du Trésor américain favorise l'accès du Vietnam aux produits de haute technologie américains et crée les conditions d'un transfert de technologie afin de promouvoir la coopération bilatérale en matière d'économie, de commerce et d'investissement. Cela permettra aux entreprises des deux pays d'accéder aux marchés de l'autre de manière équitable, efficace et durable, permettant ainsi aux entreprises vietnamiennes de participer plus activement aux chaînes d'approvisionnement américaines et de renforcer la complémentarité des deux économies. Les deux parties ont convenu que le moment était opportun pour promouvoir le dialogue politique, l'assistance technique et d'autres mécanismes de coopération afin de faire progresser le partenariat financier entre le Vietnam et les États-Unis de manière concrète et axée sur les résultats.

Cet effort s'inscrit dans le cadre du Partenariat stratégique global et intervient alors que les deux pays célèbrent le 30e anniversaire de leurs relations diplomatiques. Plus tôt, le vice-ministre Cao Anh Tuân a rencontré James Burrows, premier vice-président par intérim et vice-président du conseil d'administration de la Banque américaine d'import-export (EXIM).

Lors de l'événement, ils ont échangé leurs points de vue et sont parvenus à un consensus sur le rôle important d'EXIM dans la fourniture de ressources financières pour soutenir les entreprises vietnamiennes dans leurs investissements et leurs activités commerciales aux États-Unis et au Vietnam.

James Burrows a souligné qu'EXIM opère dans tous les secteurs, avec un portefeuille de prêts dépassant 135 milliards de dollars. La banque accorde actuellement la priorité à des secteurs tels que les énergies vertes, le GNL, le pétrole et le gaz, ainsi que les minéraux critiques et rares.

Elle soutient les entreprises américaines dans leurs exportations internationales et vise à promouvoir un commerce équilibré avec les pays partenaires.

