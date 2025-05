Assemblée nationale

L'AN approuve une résolution sur des politiques spécifiques pour le développement du privé

Poursuivant sa 9 e session, l'Assemblée nationale (AN) a approuvé ce samedi 17 mai à Hanoï la Résolution sur un certain nombre de mécanismes et politiques spécifiques pour le développement du secteur économique privé, avec le vote favorable des 429 députés présents, soit 98,84 % du nombre total des députés.

>> Nécessité de créer un élan pour libérer les ressources du secteur privé

>> L'Assemblée nationale discute des mécanismes pour soutenir l’économie privée

>> Résolution N°68 : développer le secteur privé pour bâtir la prospérité nationale

Photo : VNA/CVN

La Résolution s'applique donc aux entreprises, aux ménages commerciaux, aux entrepreneurs et aux autres organisations et personnes concernées. Elle entre en vigueur à compter de son approbation par l'AN.

Le texte prévoit également un soutien à l'accès au foncier, à la production et aux locaux commerciaux ; un soutien financier, au crédit et aux marchés publics ; un soutien à la science, à la technologie, à l'innovation, à la transformation numérique et à la formation des ressources humaines ; et à la création de moyennes et grandes entreprises ainsi qu'à des entreprises pionnières.

Allègements fiscaux

La Résolution prévoit une exonération de l'impôt sur les sociétés pour les PME pendant trois ans à compter de la date d'obtention du certificat d'enregistrement.

Elle prévoit une exonération de l'impôt sur les sociétés pendant deux ans et une réduction de 50% du montant de l'impôt à payer pendant les quatre années suivantes pour les revenus provenant des activités de création d'entreprises innovantes, des sociétés de gestion de fonds d'investissement pour les start-ups innovantes et des organismes intermédiaires soutenant les start-ups innovantes.

VNA/CVN