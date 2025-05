Le Premier ministre reçoit des dirigeants de sept grands groupes thaïlandais

Dans le cadre de la visite officielle au Vietnam de la Première ministre thaïlandaise Paetongtarn Shinawatra, et de sa coprésidence de la 4 e réunion conjointe du Cabinet entre les gouvernements vietnamien et thaïlandais, le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu, dans l’après-midi du 16 mai, des dirigeants de sept grandes entreprises thaïlandaises.

Le Premier ministre a successivement rencontré les dirigeants des groupes suivants : SCG, Charoen Pokphand (CP Group), AMATA, WHA, Central Retail, et Super Energy, ainsi que la banque Kasikornbank. Tous ces groupes disposent déjà de projets d’investissement au Vietnam.

Les groupes thaïlandais ont réaffirmé leur engagement à maintenir une présence à long terme et à étendre leurs investissements au Vietnam.

Ils ont également formulé plusieurs recommandations et propositions visant à accélérer la mise en œuvre de leurs projets.

Lors des rencontres, le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué les efforts et les engagements durables de ces entreprises pour développer leurs activités au Vietnam.

Il a invité les entreprises thaïlandaises à poursuivre l’élargissement de leurs investissements, non seulement dans les secteurs où ils disposent déjà d’avantages comparatifs, mais également dans des domaines émergents tels que l’économie numérique, l’économie verte, l’économie circulaire et les technologies de pointe.

Le Premier ministre a également encouragé les groupes et banque à attirer davantage d’entreprises thaïlandaises et étrangères de renom à explorer les opportunités d’investissement au Vietnam, à renforcer la coopération avec les entreprises vietnamiennes pour les aider à améliorer leurs capacités technologiques, de gestion et de développement des ressources humaines.

Il a aussi souhaité qu’ils apportent leur expertise pour soutenir le perfectionnement du cadre institutionnel et des politiques publiques.

Résoudre les difficultés

Concernant le groupe CP, le Premier ministre a proposé de renforcer l’application des technologies avancées, d’accélérer la transformation numérique et d’améliorer la productivité, en utilisant au maximum les matières premières locales, en formant et en employant davantage de main-d’œuvre locale, y compris pour les postes de direction, afin de réduire les coûts.

Il a également recommandé de conclure des contrats à long terme avec les zones de production et de développer la transformation en profondeur des produits agricoles phares du Vietnam, tout en tirant parti des réseaux commerciaux liés aux accords de libre-échange (ALE) signés par le pays.

S’agissant de la banque Kasikornbank, le Premier ministre a suggéré qu’elle participe au développement des centres financiers internationaux à Hô Chi Minh-Ville et à Dà Nang, ainsi qu’à la restructuration des institutions financières en difficulté.

Le Premier ministre a réaffirmé que, dans un esprit de "bénéfices harmonieux, risques partagés", le gouvernement vietnamien accompagnerait toujours les entreprises et créera un environnement d’investissement favorable.

Concernant les propositions formulées par les entreprises, le Premier ministre Pham Minh Chinh a confié à Nguyên Thi Bich Ngoc, vice-ministre vietnamienne des Finances, la mission de diriger un groupe de travail chargé de résoudre les difficultés rencontrées par les entreprises thaïlandaises.

