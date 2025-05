Trouver des commandes sur de nouveaux marchés et gérer efficacement les risques

Face au risque de barrières commerciales et de tarifs réciproques des États-Unis, de nombreuses entreprises ont ajusté de manière proactive leur orientation de marché, intensifié leurs efforts de promotion du commerce et diversifié leurs sources de commandes pour réduire leur dépendance à un marché unique.

Photo : VNA/CVN

Au premier trimestre 2025, bien que les commandes de nombreuses entreprises des principaux secteurs d'exportation tels que le textile et l'habillement, les objets en bois et les produits aquatiques aient augmenté par rapport à la même période de l'année dernière, la situation générale reste sombre.

Selon Mme Lê Hang, secrétaire générale adjointe de l'Association vietnamienne des exportateurs et producteurs de produits aquatiques (VASEP), de mai à juin, les exportations de produits aquatiques du Vietnam vont connaitre un changement significatif en réponse aux mesures tarifaires réciproques des États-Unis.

Les entreprises vietnamiennes se concentrent sur l'augmentation des exportations vers ce pays, notamment de produits comme les crevettes et le pangasius, afin de profiter de la période avant l'imposition des droits douaniers. On prévoit que les exportations totales vers les États-Unis en mai-juin augmenteront de 10 à 15% par rapport à avril, grâce aux commandes rapides des entreprises et à leurs stratégies de réduction des prix pour maintenir leurs parts de marché, a-t-elle analysé.

Photo : VNA/CVN

Dans le même temps, les exportations vers la Chine et les marchés de l’ASEAN ont montré des signes de ralentissement, n’augmentant que de 3 à 5%. Les exportations vers l’UE et le Japon devraient maintenir une croissance stable de 8 à 10%.

Sous la pression des politiques tarifaires et des fluctuations du marché, de nombreuses entreprises voient les défis actuels comme des opportunités de restructurer leurs industries, d’augmenter leurs capacités de production et de s’adapter de manière flexible. En particulier, la décision américaine de reporter de 90 jours l’imposition de tarifs réciproques sur plusieurs pays, dont le Vietnam, offre une "période dorée" aux entreprises pour se préparer.

Selon Li Deyi, président d'Anqiang Wood Industry Company, le marché américain ne représente qu'environ 12% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Si les tarifs douaniers augmentent considérablement à l’avenir, les entreprises envisageront de se tourner vers des marchés comme le Canada, le Japon, les Émirats arabes unis ou l’Asie du Sud-Est pour compenser les pertes.

Bach Khanh Nhut, vice-président de l'Association vietnamienne de la noix de cajou (VINACAS), a déclaré que l'industrie de la noix de cajou explorait activement le marché du Moyen-Orient, qui comptait une population d'environ 300 millions de personnes et était très friand d'aliments nutritifs tels que les noix de cajou. Cela offre d’énormes opportunités à l’industrie pour améliorer la valeur des produits et développer des marchés potentiels.

Cependant, selon de nombreuses entreprises, un "soutien" politique est indispensable. Les entreprises ont besoin d’un cadre juridique clair, de systèmes d’information de marché fiables et opportuns, ainsi que de programmes de promotion du commerce hautement connectés. Ce n’est qu’avec le soutien et les conseils du gouvernement que les entreprises peuvent véritablement libérer leur potentiel, relever les défis et saisir les opportunités.

VNA/CVN