Phu Vinh: Quand le bambou tisse l’histoire

À vingt-cinq kilomètres de l’effervescence de Hanoï, le village de Phu Vinh abrite un trésor artistique vieux de plus de quatre siècles. Ce havre de créativité, où plus de quatre cents ans d’Histoire s’entrelacent comme les fibres de bambou et de rotin entre les mains expertes des artisans, témoigne d’une résilience remarquable face au temps qui passe.