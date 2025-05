Potentiel de promotion des échanges commerciaux entre le Vietnam et le Népal

Le Vietnam et le Népal disposent d'un potentiel considérable pour stimuler leurs échanges commerciaux bilatéraux, selon la Professeure Archana Upadhyay de l'École d'études internationales de l'Université Jawaharlal Nehru de New Delhi, en Inde.

>> Le Népal veut attirer les investissements des entreprises vietnamiennes

>> La diplomatie populaire, pilier important des relations Vietnam - Népal

>> Les échanges entre les peuples contribuent à approfondir les relations Vietnam - Népal

Photo : VNA/CVN

S'adressant à l'Agence Vietnamienne d’Information à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Népal (15 mai 1975-2025), la Professeure Archana Upadhyay a déclaré qu'au cours des cinq dernières décennies, les deux pays ont démontré la durabilité de leur amitié traditionnelle.

Les relations bilatérales sont principalement axées sur la religion, l'éducation, les échanges interpersonnels, les affaires, le commerce et l'investissement, a déclaré Archana Upadhyay, soulignant que la diplomatie interpersonnelle constitue le fondement de cette relation.

Selon elle, bien que la communauté vietnamienne au Népal soit relativement petite, elle est en constante croissance. De plus en plus de Vietnamiens viennent au Népal pour se marier, étudier ou s'intéresser au bouddhisme, notamment à des fins de recherche ou de tourisme. Archana Upadhyay a déclaré que la création d'associations d'amitié témoigne également de l'enracinement profond de cette relation au sein de la société.

De plus, l'héritage du Président Hô Chi Minh continue d'être une puissante source d'inspiration, non seulement au Népal, mais dans tout le sous-continent indien, inspirant des générations et renforçant les liens entre les deux pays.

La Professeure Archana Upadhyay a également souligné le rôle important de la communauté vietnamienne au Népal, reconnue pour son soutien aux autorités locales et sa bonne volonté à contribuer au développement du Népal et à la coopération entre les deux pays.

Selon elle, les relations interpersonnelles et intergouvernementales entre les deux nations se sont constamment renforcées au fil du temps. En temps de crise, comme la pandémie de COVID-19, les tremblements de terre et les inondations, le Népal a toujours bénéficié du soutien opportun et enthousiaste du Vietnam. Cet esprit de solidarité se reflète également dans la coopération entre les deux pays au sein des forums internationaux et multilatéraux.

Selon la Professeure Archana Upadhyay, dans le cadre de cette amitié de longue date, le Népal a beaucoup à apprendre du Vietnam, devenu un modèle de développement économique avec une trajectoire de croissance impressionnante. Cela offre aux deux nations l'occasion de renforcer leur coopération économique mutuellement complémentaire.

VNA/CVN