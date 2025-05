Les entreprises francophones prêtes à saisir les nouvelles opportunités au Vietnam

Les entreprises françaises et la communauté d'affaires francophone au sens large sont prêtes à saisir les opportunités d'investissement et d'affaires émergentes au Vietnam, notamment dans les secteurs où la France possède des atouts tels que l'énergie, le développement durable, les infrastructures, les semi-conducteurs, ainsi que l'agriculture, les transports, la santé et l'industrie pharmaceutique.

L'ambassadeur du Vietnam en France, Dinh Toàn Thang, a fait cette déclaration lors d'une table ronde organisée le 14 mai avec des entreprises francophones souhaitant investir et faire des affaires au Vietnam. Cet événement a réuni des dirigeants de grandes entreprises françaises et internationales de divers secteurs afin d'explorer les perspectives de coopération future avec le Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Les chefs d'entreprise français ont engagé un dialogue ouvert, présentant leurs entreprises et partageant leurs points de vue et expériences acquis au Vietnam. Ils ont également exprimé leur intérêt pour les opportunités à venir et ont exprimé leurs attentes quant à une coopération plus approfondie et à de futurs investissements dans le pays.

Les participants ont largement salué les remarquables réalisations du Vietnam en matière de développement et son potentiel de croissance actuel. Nombreux sont ceux qui y ont vu une nouvelle dynamique susceptible de favoriser de nouveaux partenariats dans des secteurs clés entre entreprises vietnamiennes et internationales.

L'ambassadeur Dinh Toàn Thang a exprimé l'espoir que la table ronde et les futurs engagements renforceront davantage les relations économiques entre la France et le Vietnam, l'un des piliers essentiels du Partenariat stratégique global Vietnam-France.

Steve Gentili, président du Forum des affaires francophones (FFA), a souligné que de nombreuses entreprises francophones sont déjà présentes au Vietnam. Depuis le Sommet de la Francophonie de Hanoï, la collaboration économique s'est développée dans les 87 États membres de la communauté.

Il a souligné la voix particulière du Vietnam au sein de la communauté francophone et a salué l'initiative du pays visant à promouvoir la coopération économique entre les États membres.

Lors de l'événement, les représentants d'entreprises ont convenu que l'émergence du Vietnam comme force montante de l'économie régionale représente une opportunité majeure pour les entreprises françaises et européennes. Ils ont vu le Vietnam comme un point d'entrée stratégique pour développer leurs activités et leurs partenariats dans la région Asie-Pacifique.

Dans le contexte actuel d'instabilité des investissements et des échanges commerciaux mondiaux, les entreprises françaises et européennes cherchent à maintenir un portefeuille économique diversifié en s'associant à des marchés dynamiques et prometteurs comme le Vietnam.

De son côté, le Vietnam a toutes les chances de progresser dans les classements économiques mondiaux et régionaux s'il parvient à capitaliser sur de nouveaux domaines de coopération, notamment dans les domaines de l'énergie, des transports, des infrastructures et du développement vert et durable.

Dào Quôc Cuong, conseiller en investissement à l'ambassade du Vietnam en France, a présenté un aperçu détaillé du climat d'investissement et des opportunités du Vietnam. Il a mis en avant les secteurs prioritaires, les zones économiques spéciales et les politiques fiscales préférentielles visant à attirer les investisseurs étrangers. Sa présentation a été chaleureusement accueillie et décrite par les chefs d'entreprise français comme très instructive et utile pour élaborer de nouveaux plans d'investissement et développer leur présence au Vietnam.

Dào Quôc Cuong a souligné que les discussions ont porté sur des secteurs d'importance stratégique pour le programme d'investissement du Vietnam, notamment l'économie verte, les énergies renouvelables, la santé et l'industrie pharmaceutique.

VNA/CVN